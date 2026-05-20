Pescara, Via ai lavori per il rifacimento della Riviera Nord, intervento suddiviso in tre lotti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Prendono il via i lavori di rifacimento del manto stradale della Riviera Nord di Pescara, che porteranno ad asfaltare completamente circa 2,5 chilometri del lungomare cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. È un intervento diverso da tutti gli altri, per la riviera di Pescara, perché questa tipologia di manutenzione straordinaria sulla sede stradale, non è mai stata fatta – viene evidenziato sul sito web. Il Comune ha deciso di intervenire adesso per concludere il tutto prima dell’inizio dell’estate – si apprende dalla nota stampa. Sono previsti attraversamenti pedonali rialzati, che collegano il lato mare e monti della riviera, facilmente accessibili anche alle persone con disabilità. I lavori interesseranno il tratto compreso tra via Foscolo e via Cadorna e saranno suddivisi in tre distinti lotti operativi – precisa la nota online. Si comincia nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio – riporta testualmente l’articolo online. Nel dettaglio, fino al 27 maggio gli interventi riguarderanno il tratto da via Foscolo a piazza I Maggio – Dal 28 maggio al 4 giugno il cantiere interesserà il tratto compreso tra la Nave di Cascella e viale Leopoldo Muzii, mentre dal 5 al 12 giugno i lavori proseguiranno da viale Leopoldo Muzii fino a via Cadorna – si legge sul sito web ufficiale. L’impresa, in accordo con il Comune di Pescara, lavorerà ininterrottamente sia di giorno sia di notte, ad eccezione delle domeniche, giornate nelle quali i tratti interessati saranno temporaneamente riaperti alla circolazione, il tutto salvo imprevisti – precisa la nota online. Prima di procedere con l’affidamento dei lavori il Comune ha effettuato approfondite indagini tecniche che hanno evidenziato una situazione mai affrontata in maniera strutturale nella storia della città. Infatti è stato riscontrato che il tappetino d’usura di circa 4 centimetri poggiava direttamente sul sottofondo stradale, senza un adeguato strato di sostegno capace di garantire stabilità e durata nel tempo – Per questo motivo l’intervento previsto sarà particolarmente significativo e non si limiterà a una semplice asfaltatura superficiale – si apprende dalla nota stampa. L’impresa procederà con uno scavo di circa 10 centimetri; successivamente verrà realizzato uno strato di binder di 7 centimetri, fondamentale per assicurare solidità e resistenza al passaggio dei mezzi – Sopra il binder sarà posizionata una rete in polipropilene e, infine, sarà steso il nuovo tappetino d’usura di 3 centimetri – precisa la nota online. L’obiettivo è di consente all’intera Riviera Nord di avere maggiore stabilità, evitando cedimenti e sprofondamenti della sede stradale e permettendo, in futuro, di intervenire con la normale manutenzione ordinaria limitata esclusivamente al tappetino d’usura – Il consiglio agli automobilisti è di cercare di evitare la riviera Nord e di utilizzare i percorsi paralleli.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it