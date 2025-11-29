Pescara, via al Natale: aperti Mercatini e Pista di Pattinaggio

Pescara entra nel vivo dell’atmosfera natalizia con l’apertura ufficiale del mercatino di Natale in piazza Sacro Cuore e della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Salotto, che resteranno operative fino al 6 gennaio. Due poli che trasformano il centro cittadino in un vero e proprio villaggio natalizio, pensato per famiglie, bambini e visitatori.

In piazza Sacro Cuore il mercatino è stato allestito con 25 casette, curate nei dettagli con verde naturale e giochi di luci. L’area ospita un trono di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno incontrarlo accompagnati dagli elfi che racconteranno fiabe e storie natalizie, e una vecchia cassetta delle Poste dedicata alle letterine da spedire al “Polo Nord”. A completare lo scenario, un piccolo bosco incantato con cervi illuminati contribuisce a rendere ancora più suggestivo il percorso tra gli stand.

L’offerta dei banchi è incentrata su prodotti tipici del periodo di festa, dagli articoli natalizi alle proposte gastronomiche. Tra le novità c’è uno stand dedicato ai saponi, realizzati anche in forme natalizie, mentre dal Trentino arriva il Brezel, accompagnato da tisane e tè caldi. Non mancano i prodotti tipici abruzzesi e uno spazio riservato alle onlus, che potranno presentare le proprie attività e iniziative solidali. Il programma prevede inoltre esibizioni musicali dal vivo ogni settimana e DJ set a tema natalizio, per animare le serate e richiamare pubblico in centro.

Piazza della Rinascita, cuore della città, ospita invece la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che l’amministrazione comunale definisce un vero villaggio di Natale. Lo scorso anno l’impianto ha registrato circa 50.000 presenze, numeri che confermano la capacità di attrazione di questa struttura, scelta da famiglie, ragazzi e turisti per trascorrere il tempo libero durante le feste. L’obiettivo per la nuova stagione è quello di replicare, e se possibile migliorare, questi risultati.

Una delle principali novità annunciate riguarda la presenza di alcuni insegnanti della scuola di Carolina Kostner, che svolgeranno corsi gratuiti per principianti nelle ore del mattino, con l’intento di avvicinare anche i più piccoli al pattinaggio su ghiaccio. «La novità della pista di pattinaggio sul ghiaccio è la presenza di un paio di insegnanti della scuola di Carolina Kostner per svolgere corsi gratuiti per i principianti (la mattina), avvicinando anche i più piccoli a questo sport», ha spiegato Massimo Di Francesco, anticipando anche il ritorno di un progetto molto apprezzato. «Sarà riprogrammata con grande piacere anche la scuola di pattinaggio per i ragazzi con disabilità motoria, che consente loro di pattinare sistemando delle lame d’acciaio sotto alle sedie a rotelle».

L’amministrazione comunale e le associazioni di categoria sottolineano il ruolo centrale che mercatino e pista di pattinaggio hanno per il tessuto economico del centro cittadino. «Gli eventi, ma anche il mercatino e la pista di pattinaggio, portano tantissime persone in centro, dove è possibile fare shopping nei nostri negozi di vicinato», ha ricordato l’assessore Zaira Zamparelli, che ha ringraziato gli esercenti «per il lavoro che svolgeranno e che hanno svolto in questi anni», evidenziando come la pista in piazza della Rinascita sia «un vero e proprio villaggio di Natale» e come le luminarie accese in anticipo puntino a rendere la città accogliente e attrattiva per tutto il periodo festivo.

Sulla stessa linea Luigi Patriarca di Confesercenti, che ha descritto nel dettaglio le caratteristiche del villaggio natalizio di piazza Sacro Cuore, soffermandosi sull’attenzione dedicata ai bambini, alle famiglie e ai prodotti tipici, oltre alla presenza delle onlus e degli appuntamenti musicali che animeranno le settimane fino all’Epifania.

Mercatino, pista di pattinaggio, luminarie e grandi eventi di fine anno compongono così il cartellone delle iniziative natalizie del Comune di Pescara, pensato per valorizzare il centro, sostenere le attività commerciali e offrire un calendario di proposte continue fino al 6 gennaio 2026.