Pescara, via alla raccolta differenziata porta a porta nell’area centrale: si parte il 25 maggio

Prenderà il via il 25 maggio l’ultima fase di estensione del sistema di raccolta porta a porta nell’area centrale della città di Pescara. L’annuncio è stato dato in conferenza stampa dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore Claudio Croce e dai consiglieri di amministrazione della società Ambiente SpA, che gestisce la raccolta dei rifiuti.

Secondo quanto spiegato dall’assessore Croce, l’area centrale è stata divisa in tre zone più piccole, con partenza dalla più esterna (C2) il 25 maggio, per poi proseguire nelle zone interne il 28 maggio e il 4 giugno. Nell’area pedonale (AC) oltre alle campane informatizzate del vetro, saranno presenti anche quelle dell’organico, mentre il resto del materiale sarà raccolto con i sacchetti. Il direttore tecnico di Ambiente, Mauro Di Lanzo, ha illustrato che nell’area pedonale centrale (APC), sono state previste sei isole informatizzate attrezzate per conferire diversi tipi di rifiuti, come il secco residuo, la carta e il cartone, la plastica e le lattine, il vetro e l’organico.

Il sindaco Masci ha sottolineato l’importanza della raccolta differenziata porta a porta, iniziata anni fa in città, e ha espresso fiducia nell’estensione del servizio all’area centrale. Masci ha evidenziato che l’obiettivo è migliorare l’ambiente e contrastare l’inciviltà, eliminando cassonetti dalle strade e favorire la raccolta dei rifiuti attraverso la tessera elettronica.

L’assessore Croce ha invitato i cittadini a collaborare per ottenere una città decorosa, sottolineando che “il risultato che vogliamo raggiungere è quello di una città decorosa ma è possibile ottenerlo solo con la collaborazione di tutti i cittadini”. Il presidente della commissione comunale Ambiento, Roberto Carota, ha annunciato una riunione della commissione sulla estensione del porta a porta nei prossimi giorni.

Entro giugno sarà operativa l’ecoisola in via Bologna, dove i cittadini potranno conferire tutti i rifiuti utilizzando la tessera. I kit per la raccolta dei rifiuti sono stati distribuiti ai cittadini, mentre il servizio prosegue presso la sede di Ambiente in via Raiale 187. Tutt le informazioni sono disponibili sull’App Junker.

La nuova fase di estensione del sistema di raccolta porta a porta rappresenta un ulteriore passo verso la sostenibilità ambientale e la pulizia delle strade della città di Pescara.