Pescara: via alle riqualificazioni stradali, interventi su strade principali della città

Prenderanno il via domani, lunedì, una serie di interventi di riqualificazione delle strade della città di Pescara, grazie agli accordi tra il Comune e Terna spa. Il presidente della commissione Lavori pubblici, Massimo Pastore, ha annunciato che saranno eseguiti interventi di rifacimento del manto di asfalto e della segnaletica in varie zone, tra cui strada vecchia Fontanelle, via Salara vecchia e strada comunale Piana.

Gli interventi proseguiranno fino al 10 luglio e verranno disciplinati da un’apposita ordinanza per regolare la viabilità durante i lavori. Successivamente, saranno riqualificate anche via Tronto, via Trigno e via Aterno, con rifacimento del manto stradale e della segnaletica.

L’ordinanza per il primo gruppo di strade prevede divieti di transito e di sosta in determinati tratti, con rimozione forzata dei veicoli che non rispetteranno le normative. L’impresa incaricata dei lavori dovrà garantire l’accesso alle proprietà dei residenti e possessori di garage mediante apposite misure di sicurezza.

Si tratta di interventi di riqualificazione importanti per migliorare la viabilità cittadina e rendere le strade più sicure per i residenti e per automobilisti. Questa iniziativa si inserisce in un programma più ampio di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture urbane, a beneficio di tutta la comunità.