- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Giugno 21, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeViabilità e TrasportiPescara: via alle riqualificazioni stradali, interventi su strade principali della città
Viabilità e Trasporti

Pescara: via alle riqualificazioni stradali, interventi su strade principali della città

- Spazio Pubblicitario 02 -

Prenderanno il via domani, lunedì, una serie di interventi di riqualificazione delle strade della città di Pescara, grazie agli accordi tra il Comune e Terna spa. Il presidente della commissione Lavori pubblici, Massimo Pastore, ha annunciato che saranno eseguiti interventi di rifacimento del manto di asfalto e della segnaletica in varie zone, tra cui strada vecchia Fontanelle, via Salara vecchia e strada comunale Piana.

Gli interventi proseguiranno fino al 10 luglio e verranno disciplinati da un’apposita ordinanza per regolare la viabilità durante i lavori. Successivamente, saranno riqualificate anche via Tronto, via Trigno e via Aterno, con rifacimento del manto stradale e della segnaletica.

L’ordinanza per il primo gruppo di strade prevede divieti di transito e di sosta in determinati tratti, con rimozione forzata dei veicoli che non rispetteranno le normative. L’impresa incaricata dei lavori dovrà garantire l’accesso alle proprietà dei residenti e possessori di garage mediante apposite misure di sicurezza.

Si tratta di interventi di riqualificazione importanti per migliorare la viabilità cittadina e rendere le strade più sicure per i residenti e per automobilisti. Questa iniziativa si inserisce in un programma più ampio di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture urbane, a beneficio di tutta la comunità.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it