Pescara, Via i cassonetti dei rifiuti, nella zona nord parte la raccolta porta a porta

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Ha preso il via, da parte di Ambiente spa, la rimozione graduale dei cassonetti dei rifiuti nella zona che va da piazza Duca degli Abruzzi fino a via Muzii, con tutte le strade parallele, a partire dal lungomare fino al tracciato ferroviario – Questa operazione proseguirà fino al 28 marzo (come da schema allegato). Dopo il 15 aprile, orientativamente, i cassonetti stradali spariranno anche tra il lungofiume e via Ravenna – si legge sul sito web ufficiale. Successivamente, dopo l’estate, niente più cassonetti tra via Muzii e via Ravenna, stando al programma di massima fornito da Ambiente spa – viene evidenziato sul sito web. Via via che saranno rimossi i cassonetti, partirà la raccolta porta a porta dei rifiuti, che vanno differenziati in casa utilizzando il materiale consegnato da Ambiente spa – si legge sul sito web ufficiale. Il materiale per realizzare il porta a porta è stato già ritirato da oltre il 50% per cento dei cittadini coinvolti, tra utenze domestiche e non domestiche (i kit consegnati fino ad ora sono oltre 4.700). I mastelli e le buste contenenti i rifiuti vanno esposti sotto casa, e nel caso in cui fosse possibile – ad esempio per la presenza di attività commerciali – saranno create delle apposite aree da Ambiente spa, che si occupa del servizio ed è a disposizione per fornire chiarimenti. Per favorire il conferimento dei rifiuti a chi non dovesse avere la possibilità di effettuare quotidianamente il porta a porta, sarà creata una isola ecologica informatizzata, utilizzabile con la card, nelle vicinanze delle Naiadi. Il materiale può essere ritirato in via Cavour 35 (fino al 4 maggio, dalle ore 13 alle 19, dal martedì alla domenica) e in piazza dello Spirito Santo 37 (fino al 13 aprile, dalle ore 13 alle 19, dal martedì alla domenica).Ambiente spa, con il Comune, sta effettuando sopralluoghi nelle aree dove possono esserci delle criticità.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it