Pescara: Via libera a fondi per ponte Trigno e viadotto Sente-Longo, oltre 27 milioni per la ricostruzione

Il senatore Etelwardo Sigismondi insieme al collega Costanzo Della Porta ha annunciato l’approvazione di un emendamento al decreto legge Commissari che autorizza la spesa di oltre 27 milioni di euro per la ricostruzione di due importanti infrastrutture danneggiate dal maltempo.

Il ponte sul fiume Trigno, lungo la strada statale 16, crollato a causa delle avverse condizioni meteorologiche, riceverà un finanziamento di 20,5 milioni di euro ripartiti su due annualità per la progettazione e la ricostruzione. Inoltre, sono stati stanziati 7 milioni di euro per il 2027 per completare i lavori di messa in sicurezza e riaprire il viadotto Sente-Longo, chiuso da ben otto anni e di fondamentale importanza per l’Alto Vastese e il Molise.

“Grazie all’intervento del governo, si fornisce una risposta concreta ai territori di Abruzzo e Molise duramente colpiti dal maltempo, ripristinando i collegamenti danneggiati e garantendo quelli essenziali,” ha dichiarato il senatore Sigismondi.

Il decreto legge Commissari è stato approvato dall’8ª commissione del Senato dopo approfonditi confronti con il governo e il parere favorevole dei ministeri competenti. La norma, presentata ieri, è stata approvata questa mattina e sarà ora sottoposta all’esame dell’Aula.

Inoltre, il governo aveva già dichiarato lo stato di emergenza nazionale e stanziato i primi 50 milioni di euro per le regioni Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Con questo emendamento, si destinano ulteriori risorse a sostegno dei territori colpiti dalla grave situazione emergenziale.