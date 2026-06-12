Pescara: Via libera al progetto esecutivo del canile a Spoltore, si avvia la gara per i lavori

Il Comune di Pescara ha ottenuto il via libera per la realizzazione del progetto esecutivo del nuovo canile di Spoltore, vicino a Colle Cese. Dopo l’approvazione del progetto in Giunta, si punta ora alla gara e poi all’inizio dei lavori entro l’anno.

L’annuncio è stato fatto oggi dal sindaco di Pescara Carlo Masci e dall’assessore Zaira Zamparelli, insieme al sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e al presidente del Consiglio comunale di Spoltore Lucio Matricciani. La struttura sorgerà su un’area di circa 6.000 metri quadri e prevede la riqualificazione di un manufatto già esistente di circa 350 metri quadri, con 74 box destinati ai cani, di cui 10 per animali problematici.

Il Rup Massimo Cantagallo ha spiegato che ogni box avrà un’area di 12 metri quadri, di cui 4 coperti e 8 scoperti, rispettando lo standard minimo previsto dalla legge regionale. L’area di sgambettamento sarà di 1600 metri quadri. La Asl ha già dato il via libera al progetto e il budget destinato supera il milione di euro, di cui 658 mila sono del Comune di Pescara e 400mila euro sono stati messi a disposizione grazie al Comune di Cepagatti.

Il sindaco Masci ha sottolineato l’importanza di questo progetto per sanare una situazione critica, ricordando che il precedente canile abusivo era stato chiuso dalla Asl. Masci ha ringraziato il Comune di Spoltore per la collaborazione e ha auspicato che il nuovo canile possa soddisfare le esigenze dei cani e dei cittadini, con possibilità di adozione.

L’assessore Zamparelli ha espresso soddisfazione per il superamento di un ulteriore step del progetto, mentre il sindaco Trulli di Spoltore ha confermato il sostegno al canile che garantirà la qualità della vita degli animali e la possibilità di adozione. Il presidente del Consiglio comunale di Spoltore, Matricciani, ha commentato la contrarietà delle associazioni animaliste, sperando che i lavori possano iniziare rapidamente.

Il canile di Spoltore si preannuncia come una struttura moderna e accogliente, che darà risposte alle esigenze dei cani e dei cittadini, contribuendo a migliorare la situazione dei cani randagi della zona.