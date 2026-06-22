Pescara: via libera alla rottamazione quinquies, agevolazioni fiscali per cittadini e imprese

Il Consiglio comunale di Pescara ha dato il via libera alla rottamazione quinquies delle tasse comunali, un provvedimento che promette di portare aiuto concreto a famiglie e imprese del territorio. Maria Luigia Montopolino, capogruppo della Lega al Comune di Pescara, ha commentato l’importanza di questa decisione, sottolineando che si tratta di una misura che aiuterà migliaia di cittadini e imprese pescaresi.

Montopolino ha ringraziato il Governo e in particolare la Lega, i suoi ministri e parlamentari, per aver sostenuto e ottenuto l’inserimento della rottamazione quinquies nella Legge di Bilancio. Grazie a questa misura, i contribuenti potranno definire agevolatamente i debiti relativi a Imu, Ici, Tari e sanzioni del Codice della strada, versando esclusivamente il capitale dovuto e senza sanzioni e interessi. Si potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o attraverso una rateizzazione fino a 54 rate mensili.

Montopolino ha evidenziato che questa rottamazione rappresenta una misura di equità e buon senso, che offre la possibilità alle famiglie e alle attività economiche di regolarizzare la propria posizione fiscale in condizioni sostenibili. Per le imprese, significa ridurre l’indebitamento e continuare a investire e creare occupazione, mentre per i cittadini si tratta di chiudere pendenze accumulate nel tempo senza aggravio di sanzioni e interessi.

L’obiettivo è anche quello di permettere al Comune di Pescara di recuperare crediti che altrimenti rischierebbero di rimanere inesigibili, risorse importanti da reinvestire nei servizi e negli interventi per la città. Andrea Salvati, consigliere comunale, ha spiegato che questa rottamazione rappresenta un’opportunità sia per l’amministrazione che per i cittadini, consentendo al Comune di recuperare crediti arretrati e ai cittadini di azzerare la propria posizione debitoria.

La decisione del Consiglio comunale di Pescara di aderire alla rottamazione quinquies rappresenta quindi un passo importante per il territorio, offrendo la possibilità a famiglie e imprese di sanare la propria situazione finanziaria e alla pubblica amministrazione di recuperare crediti e fornire servizi alla comunità.