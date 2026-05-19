Pescara, via libera all’accordo Comune-Edicole per promuovere informazione turistica

Nell’ambito della variazione di Bilancio approvata oggi, il Consiglio comunale di Pescara ha dato il via libera all’emendamento presentato dal consigliere Eugenio Seccia riguardante le edicole presenti sul territorio cittadino.

L’emendamento, approvato con il sostegno della maggioranza e della minoranza, prevede uno stanziamento iniziale di 10mila euro per creare le basi di un accordo tra il Comune di Pescara e le 32 edicole cittadine. A questa somma si aggiungeranno ulteriori 20mila euro per la realizzazione di una rete diffusa di informazione turistica e promozione territoriale, valorizzando eventi, spettacoli, iniziative culturali e attività promosse dal Comune.

Secondo quanto spiegato da Seccia, l’obiettivo principale è quello di offrire servizi aggiuntivi tramite queste edicole che sono presenti in maniera capillare in tutti i quartieri della città. L’idea è nata da un confronto avviato nei mesi scorsi, quando Seccia era assessore alle Finanze del Comune insieme all’assessore Carota, durante incontri con la SNAG provinciale di Pescara e il sindacato dei giornalai.

Durante questi incontri sono emerse problematiche del settore e l’esperienza positiva del Comune di Forlì che ha regolamentato servizi analoghi tramite una delibera consiliare. Pertanto, sarà predisposto un Regolamento comunale che disciplinerà il rapporto tra il Comune e le edicole convenzionate, definendo modalità operative, impegni e servizi da svolgere in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’iniziativa ha trovato una condivisione ampia e trasversale da parte dell’intero Consiglio comunale e rappresenta il primo passo di un percorso amministrativo che porterà alla creazione di una rete di informazione turistica attraverso le edicole di Pescara. Il consigliere Seccia si è dichiarato soddisfatto dell’approvazione dell’emendamento e ha sottolineato l’importanza di valorizzare le edicole presenti sul territorio cittadino per offrire servizi aggiuntivi alla cittadinanza.