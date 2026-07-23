Pescara, Vicepresidente Di Marco chiede a D’Annuntiis il cronoprogramma per la Fondovalle Sangro: risposte imbarazzanti

Il vicepresidente Di Marco ha espresso la sua delusione riguardo alla risposta fornita dall’assessore D’Annuntiis riguardo ai lavori della Fondovalle Sangro, definendola “imbarazzante”. L’assessore non è stato in grado di fornire un cronoprogramma dettagliato in aula per la conclusione degli interventi necessari per l’apertura al traffico dell’asse, limitandosi a indicare il maggio 2027 come presunta data di conclusione dell’intervento complessivo.

Di Marco ha sottolineato la mancanza di chiarezza e trasparenza da parte dell’assessore, evidenziando che il centrosinistra, con il Presidente Luciano D’Alfonso, aveva fornito dettagli precisi riguardo alla realizzazione della SS 652 Fondovalle Sangro fino al 2018. Tuttavia, attualmente mancano ancora alcuni interventi necessari al completamento dell’opera, nonostante la cerimonia di abbattimento del diaframma della galleria San Sebastiano che si è svolta recentemente.

Nell’interpellanza rivolta all’assessore, Di Marco ha chiesto informazioni dettagliate riguardo ai lavori rimanenti e alla loro tempistica, al fine di rendere effettivamente fruibile l’infrastruttura. Tuttavia, la risposta ricevuta è stata considerata insoddisfacente, incompleta e insufficiente. Di Marco ha quindi deciso di inviare una lettera aperta all’assessore riproponendo i quesiti dell’interpellanza e richiedendo la consegna del cronoprogramma formale dell’intervento, al fine di ottenere maggiori dettagli e chiarimenti.

La situazione, secondo quanto dichiarato dal vicepresidente, evidenzia la necessità di maggiore trasparenza e responsabilità da parte dell’assessore D’Annuntiis, affinché i cittadini e gli amministratori delle aree interessate possano essere adeguatamente informati sull’avanzamento dei lavori.