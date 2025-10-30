Pescara, Villaggio Coldiretti a Pescara: un weekend con gusto, tradizione e territorio

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si svolgerà da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, da piazza Sacro Cuore a piazza della Rinascita, passando per Corso Umberto I, il Villaggio Coldiretti, promosso dall’associazione con il supporto del Comune – Per tre giorni, il centro di Pescara si trasformerà in una enorme fattoria all’aperto, con 50 aziende agricole in vendita diretta, un palatenda che ospiterà 7 incontri tra seminari, tavole rotonde e convegni, un’area “teche” (mieloteca, birroteca, oleoteca, enoteca) per degustazioni, laboratori e mini corsi di assaggio e l’area partner in cui saranno presenti Polizia di Stato e Carabinieri forestali con laboratori e attività rivolti alla cittadinanza – L’inaugurazione ufficiale del Villaggio avrà luogo venerdì 31 ottobre alle ore 11 nel palatenda di piazza Salotto – recita il testo pubblicato online. Nel Villaggio agricoltori, cittadini e famiglie potranno incontrarsi, condividere esperienze e riscoprire l’importanza della filiera corta per un’agricoltura sostenibile e vicina alla comunità: dal mercato contadino alle fattorie didattiche, ogni attività è stata pensata da Coldiretti per avvicinare le persone al mondo rurale in modo divertente e formativo – riporta testualmente l’articolo online. Queste tutte le attività programmate da Coldiretti:• Fattoria didattica e fattoria degli animali: spazi interattivi dove i bambini possono imparare a conoscere gli animali da fattoria, la vita rurale e le tecniche di coltivazione in maniera divertente ed educativa – viene evidenziato sul sito web. • Enoteca, birroteca, mieloteca e oleoteca: percorsi di degustazione guidata per scoprire vini, mieli e oli extravergine di alta qualità, con spiegazioni sulle filiere e le caratteristiche dei prodotti locali.• Grande mercato agricolo: 50 stand con prodotti agricoli regionali, filiere corte ed eccellenze del territorio abruzzese, dove poter acquistare direttamente dagli agricoltori miele, confetture, formaggi e salumi, pane e pasta, tartufi, olio, vino e ogni genere di produzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. • Palatenda a Piazza Salotto: una tensostruttura da 200 posti che ospiterà attività seminariali, workshop, incontri e talk-show su temi come sostenibilità, innovazione in agricoltura, tutela del territorio e valorizzazione del “made in Italy”. Nel palatenda è prevista nel pomeriggio del 31 ottobre anche la premiazione annuale di Oscar Green Abruzzo 2025, il concorso sull’innovazione e la creatività in agricoltura rivolto ad agricoltori under 40.• Laboratori e attività pratiche negli stand dei partner: laboratori creativi per adulti e bambini nella tenda di Coldiretti Pesca, mini workshop e giochi educativi legati alla natura e all’agricoltura nello stand dei Carabinieri forestali, dimostrazioni delle unità cinofile nello stand della Polizia di Stato – recita il testo pubblicato online. • Street food tra via Chiarini e piazza Primo maggio, in un’area dedicata al cibo da strada con prodotti rigorosamente abruzzesi.ORARIIl Villaggio Coldiretti sarà aperto per tutto il weekend fino alle 23 di sera (domenica chiusura alle 20) con attività, degustazioni, laboratori e spazi dedicati a tutte le età, offrendo un’esperienza immersiva all’insegna della qualità e della genuinità.

