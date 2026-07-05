Pescara vince il Premio “PA e Futuro” al FORUM PA 2026 con il progetto Feedia per il benessere dei dipendenti

Il Comune di Pescara e Umana Analytics sono stati premiati con il Premio “PA e Futuro” al FORUM PA 2026 per il progetto Feedia, sviluppato per monitorare il benessere dei dipendenti. Feedia, la piattaforma di intelligenza organizzativa creata da Umana Analytics, è stata adottata dal Comune di Pescara per valutare le condizioni dei suoi 740 dipendenti e migliorare l’ambiente lavorativo.

Grazie all’utilizzo di tecniche basate sulle neuroscienze e sull’intelligenza artificiale, Feedia ha permesso di individuare potenziali situazioni di stress, demotivazione e isolamento tra i dipendenti dell’Ente. Questo approccio innovativo ha consentito al Comune di Pescara di vincere il prestigioso premio e di dimostrare l’impegno nell’adozione di soluzioni avanzate per la gestione del personale.

Il progetto Feedia non si limita agli uffici di Palazzo di città, ma potrebbe diventare un modello replicabile in altre realtà italiane. Il disengagement, definito come il “disimpegno lavorativo”, è un fenomeno diffuso in Italia che comporta un calo della produttività e servizi meno efficienti per i cittadini, con un impatto economico stimato in oltre 3 miliardi di euro all’anno.

La piattaforma Feedia si distingue per la sua capacità di monitorare la salute organizzativa secondo standard internazionali, analizzare le reti di relazioni tra i dipendenti per individuare i leader naturali e prevenire l’isolamento, e confrontare i valori reali percepiti con quelli dichiarati dal Comune. Grazie a tecnologie all’avanguardia, Feedia è in grado di rilevare segnali di malessere e di prevedere comportamenti quali il Quiet Quitting, ovvero il distacco emotivo che può portare alla riduzione delle prestazioni o addirittura alle dimissioni.

Il Comune di Pescara si è mostrato entusiasta del riconoscimento ottenuto e ha espresso la volontà di proseguire sulla strada dell’innovazione e del benessere organizzativo. Claudio Di Berardino, del Team Scientifico di Umana Analytics S.r.l., ha sottolineato l’importanza di un approccio scientifico alla gestione del capitale umano nella Pubblica Amministrazione e ha elogiato il coraggio del Comune di Pescara nel superare i tradizionali strumenti di valutazione.

Il successo ottenuto al FORUM PA è il frutto della collaborazione tra il Team Scientifico di Umana Analytics S.r.l. e il team amministrativo del Comune di Pescara, che hanno lavorato insieme per implementare con successo il progetto Feedia. Il Comune si configura così come un esempio di innovazione e modernizzazione nell’ambito della gestione del personale.

In conclusione, Feedia si inserisce all’interno dell’Obiettivo Strategico 5.4 «Capitale Umano e Patrimonio Professionale» del DUP e si propone come strumento efficace per migliorare il benessere organizzativo e prevenire situazioni di disimpegno lavorativo all’interno delle amministrazioni pubbliche italiane.