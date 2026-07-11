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Pescara vince la Bandiera Verde: spiaggia a misura di bambini premiata per l’undicesima volta

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Pescara riceve la Bandiera Verde, spiaggia a misura di bambini

Pescara è stata premiata anche quest’anno con la Bandiera Verde, un riconoscimento che indica una località marina con caratteristiche adatte ai bambini. La selezione dei centri meritevoli di questo vessillo avviene a livello nazionale attraverso un’indagine condotta fra pediatri, che quest’anno hanno partecipato 163 professionisti.

Non è la prima volta che Pescara si aggiudica questo premio, infatti il primo anno è stato nel 2016. Quest’anno in Abruzzo sono state premiate in totale 11 spiagge. A ritirare la Bandiera è stato l’assessore al Demanio Marittimo Claudio Croce, che ha dichiarato di ritenere “molto utile” il confronto sviluppato con gli altri sindaci e i promotori di questa iniziativa ideata e condotta dal professor Italo Farnetani dal 2008.

I criteri alla base dell’assegnazione della Bandiera Verde includono la presenza di spazi a sufficienza fra gli ombrelloni per consentire ai bambini di giocare in modo sicuro, un mare con acqua non subito profonda per permettere ai più piccoli di entrare in sicurezza, la presenza costante di bagnini, attrezzature dedicate ai bambini e occasioni di divertimento per i genitori.

Durante la cerimonia di premiazione, l’assessore Croce ha dichiarato: “Sono particolarmente orgoglioso di questo riconoscimento che torna a premiare Pescara, peraltro dopo la Bandiera Blu che continua a sventolare sul nostro mare. Un grazie sentito va ai balneatori e a tutto il sistema economico che in estate consente alla nostra città di presentarsi accogliente e spumeggiante ai turisti, alle famiglie e ai bambini”.

Sono stati forniti alcuni suggerimenti alle Amministrazioni per rendere le città sempre più a misura di bambini, come la promozione di zone ombreggiate nei lidi per i giochi, la disponibilità di creme solari gratuite negli stabilimenti balneari per proteggere i bambini dalle scottature e l’offerta di mezze porzioni per evitare gli sprechi alimentari.

Pescara si conferma dunque una destinazione marina ideale per le famiglie con bambini, attenta alle esigenze dei più piccoli e continuamente impegnata a migliorare la qualità dell’esperienza balneare per tutti.

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