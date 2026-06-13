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Attualità

Pescara, Violazioni del Codice della Strada, stop ai contanti per i pagamenti

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Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:A partire dal 15 giugno cambiano le modalità di pagamento delle sanzioni relative alle violazioni del Codice della Strada – si legge sul sito web ufficiale. In linea con il percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, viene interrotto definitivamente il servizio di cassa in contanti negli uffici del Comune di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Pertanto, i pagamenti possono essere effettuati esclusivamente tramite il sistema elettronico PagoPA. Perché questo cambiamento? Il provvedimento, approvato dalla Giunta comunale, rientra nel piano di riorganizzazione logistica del Corpo di Polizia Locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli obiettivi principali della misura sono: Maggiore sicurezza e trasparenza: Azzeramento dei rischi legati alla gestione fisica del denaro (furti o smarrimenti) e semplificazione delle procedure amministrative – Efficienza del personale: Gli agenti precedentemente distaccati allo sportello cassa potranno essere impiegati in altre attività. Servizi più moderni: Offrire ai cittadini un sistema di pagamento rapido, tracciabile e accessibile comodamente anche da casa – si legge sul sito web ufficiale. Come pagare con PagoPA I cittadini possono regolarizzare le sanzioni utilizzando l’avviso di pagamento PagoPA allegato al verbale, attraverso diversi canali: Online  Sul territorio: Agli sportelli ATM abilitati, nelle ricevitorie, nei tabaccai, negli uffici postali e in tutti gli esercizi aderenti al circuito PagoPA.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it

 

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