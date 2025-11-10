- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 10, 2025
Sport

Pescara, Vivarini verso l’esonero: attesa l’ufficialità

La scelta sul futuro di Vivarini sembrerebbe già definita: in casa Pescara infatti mancherebbe soltanto il comunicato del club ad ufficializzare la decisione. Per la panchina circolano già due nomi legati ai colori biancazzurri, Gorgone (lo scorso anno alla guida della Lucchese) e Modesto (reduce dall’esperienza con l’Atalanta Under 23).

La situazione di classifica resta delicata: il Pescara è penultimo con 8 punti e ha incassato 25 reti. Il campionato di B si fermerà per gli impegni delle nazionali.

Alla ripresa, il prossimo appuntamento dei biancazzurri è fissato per venerdì 21 novembre alle ore 20.30 sul campo del Catanzaro.

