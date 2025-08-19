Pescara, Voucher “Io Studio” – elenco beneficiari a.s.2024/2025

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale: La Regione Abruzzo ha comunicato che il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso l’elenco dei beneficiari della Borsa di studio beneficiari del Voucher “Io Studio” anno scolastico 2024/2025. Le modalità per riscuotere il voucher sono indicate nella circolare MIM.Per motivi di privacy l’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione Abruzzo al Comune di Pescara viene pubblicato in modalità “criptata”. I cittadini interessati possono richiedere se il loro nominativo è nell’elenco con una semplice e-mail all’indirizzo marini.danilo@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. pescara – si legge sul sito web ufficiale. it

