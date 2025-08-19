- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Agosto 19, 2025
Attualità

Pescara, Voucher “Io Studio” – elenco beneficiari a.s.2024/2025

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale: La Regione Abruzzo ha comunicato che il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso l’elenco dei beneficiari della Borsa di studio beneficiari del Voucher “Io Studio” anno scolastico 2024/2025. Le modalità per riscuotere il voucher sono indicate nella circolare MIM.Per motivi di privacy l’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione Abruzzo al Comune di Pescara viene pubblicato in modalità “criptata”. I cittadini interessati possono richiedere se il loro nominativo è nell’elenco con una semplice e-mail all’indirizzo marini.danilo@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. pescara – si legge sul sito web ufficiale. it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it

 

