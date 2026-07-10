- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Luglio 10, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, weekend all’insegna della cultura al Parco Archeologico del Colle del Telegrafo...
Eventi e Cultura

Pescara, weekend all’insegna della cultura al Parco Archeologico del Colle del Telegrafo con il Diorama Festival

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Parco Archeologico del Colle del Telegrafo di Pescara si prepara ad accogliere il Diorama Festival per una due giorni ricca di cultura contemporanea, musica e arti visive. L’evento, che si terrà il 17 e 18 luglio dalle ore 18.00 con ingresso gratuito, promette di offrire al pubblico un’esperienza unica all’insegna della valorizzazione del territorio attraverso la cultura.

Il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, commenta entusiasta: “Il Diorama Festival si conferma come uno degli appuntamenti fissi dell’estate pescarese, offrendo due giorni di musica, partecipazione e condivisione in uno dei luoghi più suggestivi della città”. Anche l’Assessore agli Eventi, Alfredo Cremonese, sottolinea l’importanza dell’evento, che arricchisce l’offerta musicale, culturale e turistica di Pescara.

La line-up del festival vede la partecipazione di artisti internazionali, protagonisti della scena italiana e residenti. La serata di apertura vedrà esibizioni di Jazzcat, Rosita Broccoli e Franz Scala, mentre il secondo giorno sarà animato da Dannata Balera, Marianne Mirage e Gina, a cui si aggiungerà la video installazione site-specific del progetto performativo “Cugine delle lucertole, parenti dell’argilla”.

Il Direttore artistico del festival, Paolo Cicalini, esprime la sua gratitudine per la collaborazione che ha permesso di far riscoprire il Colle del Telegrafo alla cittadinanza: “Oggi vedere migliaia di persone tornare a viverlo, camminarci, fermarsi ad ascoltare un concerto o semplicemente guardare il tramonto è una soddisfazione enorme”.

Il festival è stato patrocinato dal Comune di Pescara, dall’Assessorato agli Eventi, dal Ministero della Cultura e gode dell’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo. Per agevolare gli spostamenti, sarà attivo un servizio navetta dedicato sia per l’andata che per il ritorno, con un costo di € 3,00. Il parcheggio interno del Parco sarà riservato a motocicli, ciclomotori, biciclette e biciclette a pedalata assistita.

Il Diorama Festival si conferma dunque come un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura, della musica e dell’arte, offrendo una vera e propria immersione in un luogo ricco di storia, paesaggi mozzafiato e atmosfere suggestive.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it