Pescara, weekend all’insegna della cultura al Parco Archeologico del Colle del Telegrafo con il Diorama Festival

Il Parco Archeologico del Colle del Telegrafo di Pescara si prepara ad accogliere il Diorama Festival per una due giorni ricca di cultura contemporanea, musica e arti visive. L’evento, che si terrà il 17 e 18 luglio dalle ore 18.00 con ingresso gratuito, promette di offrire al pubblico un’esperienza unica all’insegna della valorizzazione del territorio attraverso la cultura.

Il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, commenta entusiasta: “Il Diorama Festival si conferma come uno degli appuntamenti fissi dell’estate pescarese, offrendo due giorni di musica, partecipazione e condivisione in uno dei luoghi più suggestivi della città”. Anche l’Assessore agli Eventi, Alfredo Cremonese, sottolinea l’importanza dell’evento, che arricchisce l’offerta musicale, culturale e turistica di Pescara.

La line-up del festival vede la partecipazione di artisti internazionali, protagonisti della scena italiana e residenti. La serata di apertura vedrà esibizioni di Jazzcat, Rosita Broccoli e Franz Scala, mentre il secondo giorno sarà animato da Dannata Balera, Marianne Mirage e Gina, a cui si aggiungerà la video installazione site-specific del progetto performativo “Cugine delle lucertole, parenti dell’argilla”.

Il Direttore artistico del festival, Paolo Cicalini, esprime la sua gratitudine per la collaborazione che ha permesso di far riscoprire il Colle del Telegrafo alla cittadinanza: “Oggi vedere migliaia di persone tornare a viverlo, camminarci, fermarsi ad ascoltare un concerto o semplicemente guardare il tramonto è una soddisfazione enorme”.

Il festival è stato patrocinato dal Comune di Pescara, dall’Assessorato agli Eventi, dal Ministero della Cultura e gode dell’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo. Per agevolare gli spostamenti, sarà attivo un servizio navetta dedicato sia per l’andata che per il ritorno, con un costo di € 3,00. Il parcheggio interno del Parco sarà riservato a motocicli, ciclomotori, biciclette e biciclette a pedalata assistita.

Il Diorama Festival si conferma dunque come un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura, della musica e dell’arte, offrendo una vera e propria immersione in un luogo ricco di storia, paesaggi mozzafiato e atmosfere suggestive.