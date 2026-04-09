Pescara, weekend dedicato al vintage e al second hand: Caccia all’Affare al centro fieristico il 11 e 12 aprile 2026

Il prossimo weekend a Pescara sarà all’insegna del vintage e del second hand, grazie al mercatino Caccia all’Affare che si terrà il 11 e 12 aprile presso il centro fieristico della città. Questo evento rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione, quindi gli amanti delle occasioni dovranno aspettare fino ad ottobre per poter partecipare nuovamente.

Con oltre 80 espositori, il mercatino offrirà una vasta selezione di articoli vintage e antichità, rendendolo un vero paradiso per i collezionisti e per chi cerca oggetti unici. Saranno presenti prodotti che spaziano dalle decorazioni per la casa agli accessori moda, garantendo sorprese ad ogni angolo.

Una delle novità più attese è la Mystery Box, che offre ai visitatori la possibilità di acquistare pacchetti contenenti articoli vari del valore superiore a quello d’acquisto. Inoltre, sarà presente la vendita di pacchi Amazon a peso, un’idea innovativa e divertente che permette di scoprire contenuti inaspettati e convenienti.

Durante l’evento non mancheranno momenti di socializzazione e divertimento, che renderanno l’atmosfera vivace e stimolante. L’ingresso al mercatino sarà gratuito, permettendo a tutti di partecipare a un fine settimana dedicato alle scoperte, al risparmio e alla passione per il vintage.

“Non perdere l’occasione di partecipare a Caccia all’Affare e ti aspettiamo a Pescara”, è l’invito rivolto a tutti gli appassionati del settore.

Il mercatino si svolgerà presso la Fiera di Pescara, in via Tirino 427, con orari dalle 9:00 alle 19:00. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web www.mercatiniantiquari.com, inviare un’email a info@mercatiniantiquari.com o contattare i numeri 0736 256956 – 393 9862023. Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti sui social media Facebook & Instagram – Mercatini Antiquari.