- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Aprile 9, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, weekend dedicato al vintage e al second hand: Caccia all’Affare al...
Eventi e Cultura

Pescara, weekend dedicato al vintage e al second hand: Caccia all’Affare al centro fieristico il 11 e 12 aprile 2026

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il prossimo weekend a Pescara sarà all’insegna del vintage e del second hand, grazie al mercatino Caccia all’Affare che si terrà il 11 e 12 aprile presso il centro fieristico della città. Questo evento rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione, quindi gli amanti delle occasioni dovranno aspettare fino ad ottobre per poter partecipare nuovamente.

Con oltre 80 espositori, il mercatino offrirà una vasta selezione di articoli vintage e antichità, rendendolo un vero paradiso per i collezionisti e per chi cerca oggetti unici. Saranno presenti prodotti che spaziano dalle decorazioni per la casa agli accessori moda, garantendo sorprese ad ogni angolo.

Una delle novità più attese è la Mystery Box, che offre ai visitatori la possibilità di acquistare pacchetti contenenti articoli vari del valore superiore a quello d’acquisto. Inoltre, sarà presente la vendita di pacchi Amazon a peso, un’idea innovativa e divertente che permette di scoprire contenuti inaspettati e convenienti.

Durante l’evento non mancheranno momenti di socializzazione e divertimento, che renderanno l’atmosfera vivace e stimolante. L’ingresso al mercatino sarà gratuito, permettendo a tutti di partecipare a un fine settimana dedicato alle scoperte, al risparmio e alla passione per il vintage.

“Non perdere l’occasione di partecipare a Caccia all’Affare e ti aspettiamo a Pescara”, è l’invito rivolto a tutti gli appassionati del settore.

Il mercatino si svolgerà presso la Fiera di Pescara, in via Tirino 427, con orari dalle 9:00 alle 19:00. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web www.mercatiniantiquari.com, inviare un’email a info@mercatiniantiquari.com o contattare i numeri 0736 256956 – 393 9862023. Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti sui social media Facebook & Instagram – Mercatini Antiquari.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it