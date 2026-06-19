Pescara, weekend ricco di eventi: arte circense, musica e osservazione delle stelle

Sono tre gli appuntamenti del fine settimana pescarese, tra arte circense, musica e osservazione dell’universo. Domani, sabato 20 giugno, al Porto Turistico “Marina di Pescara”, si svolgerà l’ultimo appuntamento di “Insomnia – Teatro nelle Foglie”, spettacolo inserito nel cartellone del Festival “Funambolika”.

Lo spettacolo conclude la permanenza della compagnia al porto turistico e offrirà al pubblico un’esperienza suggestiva tra teatro, poesia e acrobazie. I biglietti sono disponibili sul circuito Ciaotickets.

Domenica 21 giugno saranno invece due gli appuntamenti in programma. A partire dalle ore 19 allo Stadio del Mare, l’assessorato agli Eventi del Comune di Pescara proporrà “Onde Sonore”, il grande concerto in riva all’Adriatico che accompagnerà il pubblico fino a sera con musica elettronica e dj set.

Protagonista della serata sarà la celebre dj internazionale Stella Bossi, preceduta dalle esibizioni di Edmea e dei dj locali Claudio Corna, Frapague, Mikol ed Eitwo. L’ingresso sarà libero.

Sempre domenica 21 giugno, dalle ore 21, il Parco Colle del Telegrafo ospiterà una speciale serata dedicata all’astronomia con l’osservazione guidata delle stelle e dei pianeti attraverso il telescopio.

Su iniziativa dell’associazione “Pescara Scienza” e con il contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, i cittadini potranno cogliere l’occasione suggestiva e gratuita di ammirare il cielo estivo e vivere un’esperienza all’insegna della scoperta e della meraviglia seguendo l’illustrazione degli esperti.