Pescara: Workshop “Imparare non ha età” per celebrare i 30 anni del Corso serale dell’Aterno-Manthoné e il decennio del Cpia

Un workshop dal titolo “Imparare non ha età” si terrà domani, martedì 24 febbraio, nella sala dei Marmi della Provincia di Pescara. L’evento è promosso dall’Istituto tecnico Aterno-Manthoné e dal Cpia Pescara-Chieti, con il supporto dell’unità Epale Italia – Indire.

L’obiettivo del workshop è quello di celebrare i 30 anni del Corso serale dell’Aterno-Manthoné e il primo decennio di attività del Cpia. Durante l’iniziativa, si discuterà dell’istruzione per gli adulti, un tema di grande rilevanza culturale e sociale.

La direttrice dell’Aterno-Manthoné, Elvira Pagliuca, e la direttrice del Cpia Pescara-Chieti, Michela Braccia, presenteranno l’evento che si articolerà su quattro pilastri principali. Si parlerà delle esperienze territoriali e di internazionalizzazione, dell’istruzione in carcere, dell’orizzonte Europa e delle storie di successo di coloro che hanno deciso di tornare sui banchi di scuola.

Il workshop sarà moderato da Mariadaniela Sfarra, docente e ambasciatrice Erasmus+ per il settore Educazione degli adulti. L’iniziativa è aperta a dirigenti e docenti delle scuole superiori, referenti per l’orientamento, istituzioni locali, comuni, realtà del Terzo settore, studenti e cittadini interessati a riprendere o arricchire il proprio percorso formativo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 085 4308332.