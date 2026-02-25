Pescara: Workshop “Imparare non ha età” registra grande partecipazione e testimonianze emozionanti

Affollato workshop di Aterno Manthon, Cpia Pescara Chieti, Epale/Indire

Ieri pomeriggio si è svolto un affollato workshop presso la Provincia di Pescara per fare il punto sull’educazione degli adulti. L’iniziativa, denominata “Imparare non ha età”, ha visto la partecipazione di numerosi docenti, studenti, operatori e rappresentanti delle associazioni del volontariato provenienti da diverse zone.

La sala dei Marmi della Provincia era gremita e ha accolto i saluti delle dirigenti scolastiche dell’Istituto tecnico Aterno-Manthoné di Pescara, Elvira Pagliuca, e del Cpia Pescara-Chieti, Michela Braccia. Il workshop, coordinato dal gruppo di docenti del corso serale dell’Istituto Aterno-Manthoné e del Cpia Pescara-Chieti, ha visto il supporto dell’Unità Epale Italia, la piattaforma online multilingue europea dedicata all’istruzione degli adulti.

Durante l’evento, si sono susseguiti saluti, interventi e testimonianze di vari rappresentanti e studenti. Alcuni degli ospiti presenti sono stati Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Carlo Masci, sindaco di Pescara, e Valeria Toppetti, assessore alla pubblica istruzione di Pescara, tra gli altri.

I dati esposti durante il workshop hanno evidenziato l’importanza dell’educazione degli adulti e del concetto di “life long learning”, sottolineando come spesso sia un settore sottovalutato e poco conosciuto. Solo nelle province di Pescara e Chieti, il Cpia conta quasi duemila iscritti per anno scolastico, distribuiti tra sei sedi.

Le testimonianze degli studenti delle classi dell’Aterno-Manthoné e del Cpia sono state particolarmente significative, mostrando come il ritorno a scuola possa rappresentare un’opportunità di riscatto e di recupero di competenze.

In conclusione, il workshop “Imparare non ha età” ha evidenziato la crucialità dell’istruzione degli adulti e la necessità di valorizzare il percorso formativo lungo tutto l’arco della vita.