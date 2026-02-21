- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 21, 2026
Eventi e Cultura

Pescara, workshop sull’educazione degli adulti: Imparare non ha età – 30 anni del Corso serale Aterno-Manthoné e 10 anni del Cpia

Un workshop sull’educazione degli adulti si terrà martedì 24 febbraio presso la sala dei Marmi della Provincia di Pescara, dalle 16:30 alle 18:30. L’evento, intitolato “Imparare non ha età”, è organizzato dall’Istituto tecnico Aterno-Manthoné e dal Cpia Pescara-Chieti, con il supporto dell’unità Epale Italia – Indire.

Il workshop celebra i 30 anni del Corso serale dell’Aterno-Manthoné (Percorso di secondo livello) e il primo decennio di attività del Cpia. Le dirigenti scolastiche Elvira Pagliuca per l’Aterno-Manthoné e Michela Braccia per il Cpia Pescara-Chieti accoglieranno i partecipanti.

L’evento si concentrerà su diverse tematiche legate all’istruzione degli adulti, suddividendosi in quattro pilastri: esperienze territoriali e di internazionalizzazione, istruzione in carcere, orizzonte Europa e storie di successo. Sono previste testimonianze di docenti e studenti, corredate da un approfondimento sulle politiche europee e le opportunità offerte dal programma Erasmus+.

Il workshop sarà moderato da Mariadaniela Sfarra, docente e ambasciatrice Erasmus+ per il settore Educazione degli adulti. L’iniziativa è aperta a dirigenti e docenti delle scuole superiori, referenti per l’orientamento, istituzioni locali, comuni, realtà del Terzo settore, studenti e cittadini interessati a riprendere o arricchire il proprio percorso formativo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero +39 085 4308332.

