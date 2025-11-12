Pescaresi “distratti” alla guida: dall’indagine YouGov un quadro preoccupante

PESCARA – Al liceo artistico musicale coreutico misticoni bellisario si è tenuto il primo appuntamento della seconda edizione di “locauto on tour”, progetto educativo di Locauto Group dedicato alla sicurezza stradale. L’incontro, in prossimità della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada (17 novembre), ha ricevuto il patrocinio del Comune e della Provincia di Pescara ed è stato articolato in due plenarie rivolte agli studenti del triennio, con focus su guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze, e distrazioni al volante (uso improprio del cellulare).

Per i saluti iniziali è intervenuto Giuliano Benaglio, chief marketing officer di Locauto Group. Tra gli ospiti istituzionali Adelchi Sulpizio, assessore alla Mobilità del Comune di Pescara, e Paolo Costantini, vice comandante della Polizia Locale. Il progetto ha visto anche il contributo dell’AIVIS – Associazione italiana vittime e infortuni della strada, con l’avv. Giuseppe Bellanca.

i risultati dell’indagine yougov su pescara e provincia

La tappa ha ospitato la presentazione di un’indagine YouGov per Locauto con focus su Pescara e provincia. Dai dati emerge che il 77% degli intervistati ritiene di dover ripassare alcune regole del codice della strada (71% a livello nazionale); il 34% non conosce con certezza limiti e restrizioni per i neopatentati (35% nazionale) e, in caso di incidente, il 35% non sa con certezza come comportarsi (33% nazionale).

Sul fronte dei comportamenti a rischio: il 26% ammette di aver guidato dopo aver consumato alcolici (32% nazionale) e il 16% di aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (14% nazionale). Riguardo alla gestione dei sinistri, il 62% compilerebbe o ha compilato il CID (69% nazionale).

Nel periodo da neopatentati, il 36% ha mantenuto limiti di velocità più bassi in autostrada (dato in linea con il nazionale); il 31% dichiara di aver bevuto almeno una volta prima di mettersi alla guida (42% nazionale), mentre il 66% afferma di non aver mai assunto droghe prima di guidare (62% nazionale).

conoscenza del nuovo codice della strada

A Pescara si registra scarsa conoscenza di alcune sanzioni: il 55% non sa che la patente può essere sospesa in caso di positività al test antidroga anche senza segni di alterazione (57% nazionale); il 59% non è a conoscenza che, con tasso alcolemico > 1,5 g/l, è previsto l’arresto fino a un anno e multa fino a 6.000 euro (63% nazionale). Il 70% non conosce l’obbligo di installare un sistema Alcolock (71% nazionale) e il 73% ignora la confisca del veicolo (in linea col nazionale). Il 60% non sa che la patente può essere ritirata immediatamente già alla prima positività al test antidroga, anche senza sintomi. Nel complesso, il 25% dei pescaresi ammette di non conoscere le nuove regole (23% nazionale).

distrazioni e buone pratiche

Tra le fonti di distrazione, l’11% porta in auto, almeno ogni tanto, un bambino senza cintura o seggiolino (dato in linea col nazionale); il 53% guida in condizioni di stanchezza; il 40% usa il telefono alla guida (46% nazionale): il 9% per messaggi, il 23% per telefonate. Preoccupa l’uso del telefono sulle extraurbane (15%) e in autostrada (22%) (13% nazionale).

Tra i dati positivi, l’88% degli automobilisti di Pescara e provincia indossa sempre la cintura di sicurezza (85% nazionale) e l’89% dichiara di usare cintura, gabbia o trasportino per il trasporto degli animali (77% nazionale).