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HomeEventi e CulturaPescasseroli, Antigone rivisitata: lo spettacolo teatrale del gruppo Fantacadabra e Teatro Esperanto
Eventi e Cultura

Pescasseroli, Antigone rivisitata: lo spettacolo teatrale del gruppo Fantacadabra e Teatro Esperanto

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La compagnia teatrale Fantacadabra, in collaborazione con il Comune di Pescasseroli e il Teatro Esperanto, presenterà mercoledì 3 giugno alle ore 21 presso l’Oratorio Don Bosco di Pescasseroli lo spettacolo teatrale “Antigone”.

Lo spettacolo, parte del progetto “Esperanto – Linguaggi in Comune” sostenuto dal bando Giovani in Biblioteca, rappresenta una nuova interpretazione dell’Antigone di Jean Anouilh. Attraverso la rilettura scenica del gruppo Esperanto, viene esplorato il tema irrisolto tra legge e coscienza, politica ed etica.

Il cast dello spettacolo è composto da Alice Rallo, Elisabetta Tosoni, Elisabeth Clainc Hard, Evelina Saltarelli, Francesca Dell’Ova, Giuseppina D’Addezio, Graziella Sant’Angelo, Irma Gentile, Laura Migliozzi, Maria Cocuzzi, Marta Gagliardi, Martina Iovino, Martina Villani e Paola D’Addezio. Il percorso laboratoriale ha permesso alle attrici di interpretare in modo unico e personale i vari personaggi, trasformando lo spettacolo in un’esperienza collettiva e partecipativa.

Il regista ha concepito lo spettacolo come un soliloquio a più voci, in cui ogni attrice interpreta vari ruoli contemporaneamente, offrendo una visione nuova e innovativa dell’opera di Anouilh. La distribuzione dei ruoli è stata strutturata in modo da far coincidere alcuni personaggi con se stessi e altri con il proprio riflesso, creando un dialogo interiore e una narrazione complessa e coinvolgente.

Il laboratorio teatrale si è rivelato un vero e proprio spazio di inclusione, creatività e cittadinanza attiva, offrendo alle partecipanti la possibilità di esprimersi e di contribuire alla costruzione di una comunità più consapevole e umana. Il Comune di Pescasseroli ha sostenuto e creduto nel potere trasformativo della cultura, permettendo la realizzazione di un progetto artistico di grande valore.

Lo spettacolo “Antigone” si preannuncia come un’opportunità unica per il pubblico di Pescasseroli di immergersi in un’interpretazione contemporanea di un classico della letteratura teatrale, offrendo emozioni intense e una riflessione profonda sui temi universali trattati dall’opera.

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