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Eventi e Cultura

Pescasseroli Festival Teatro Ragazzi: iscrizioni aperte per laboratorio estivo “E-State in Scena” con la Compagnia Teatrale FANTACADABRA

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La compagnia teatrale FANTACADABRA e il Comune di Pescasseroli sono lieti di annunciare la tredicesima edizione del Festival di teatro per ragazzi “Alice nel Paese del Teatro”, che si terrà dal 3 all’11 agosto 2026 presso il Giardino Teatro dei Piccoli.

Il festival proporrà spettacoli, laboratori teatrali e attività creative rivolte ai più giovani, al fine di avvicinarli al linguaggio teatrale attraverso esperienze coinvolgenti e partecipative.

Uno dei principali eventi in programma è il laboratorio teatrale estivo “ALICE – E-STATE IN SCENA”, che si svolgerà dal 3 all’11 agosto presso la Ludoteca e il Giardino Teatro dei Piccoli di Pescasseroli. Il laboratorio, curato dagli animatori dell’Accademia del Teatro Ragazzi e dell’Animazione della Cooperativa Fantacadabra, offrirà ai partecipanti l’opportunità di esplorare il mondo del teatro in maniera creativa, ludica e formativa.

Attraverso il gioco teatrale, l’improvvisazione, il movimento, la narrazione e il lavoro di gruppo, i partecipanti potranno sviluppare immaginazione, ascolto, capacità relazionali ed espressive, fiducia in sé stessi e consapevolezza delle proprie potenzialità corporee e comunicative.

Il laboratorio sarà organizzato per diverse fasce d’età e si svolgerà tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Al termine del percorso, il 11 agosto alle ore 18.00, si terrà “CIRCO MATTO – Bambini in Festa”, un evento collettivo in cui convergeranno le esperienze e il lavoro creativo dei partecipanti.

Si tratta di un’occasione unica per i bambini e i ragazzi di esprimere liberamente la propria fantasia, sperimentare linguaggi espressivi differenti e diventare protagonisti di un’esperienza creativa unica.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Compagnia Teatrale FANTACADABRA ai numeri di telefono 339 3212576 o via mail all’indirizzo teatroragazzi@fantacadabra.it.

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