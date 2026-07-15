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Eventi e Cultura

Pescasseroli ospita la 29ª Conferenza Internazionale dell’IBA sull’uman-animal coexistence

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Dal 20 al 25 settembre 2026, Pescasseroli (AQ) sarà la sede della 29ª Conferenza Internazionale dell’IBA  International Association for Bear Research and Management, dal titolo “Bridging Science, Practice, and Community Engagement for HumanBear Coexistence”. Si tratta di un evento di grande rilevanza, poiché per la prima volta l’appuntamento più importante al mondo dedicato alla ricerca e alla gestione degli orsi si terrà nel cuore dell’Appennino centrale, territorio dell’orso bruno marsicano.

La conferenza coinvolgerà ricercatori, professionisti e appassionati provenienti da tutto il pianeta, i quali avranno l’opportunità di confrontarsi sui temi della coesistenza tra l’essere umano e i grandi carnivori. Questo importante evento è stato reso possibile grazie all’impegno del Comitato Organizzatore, composto da Rewilding Europe, Rewilding Apennines, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Salviamo l’Orso.

Il Comitato Organizzatore ha aperto una call rivolta ai professionisti dell’informazione, con l’obiettivo di dare adeguata rilevanza ai contenuti che saranno discussi durante la conferenza. Grazie a questa iniziativa, si auspica di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della coesistenza pacifica tra l’uomo e gli orsi, promuovendo un dialogo costruttivo che tenga conto delle esigenze di entrambe le parti.

L’iniziativa si prefigge quindi di promuovere una maggiore consapevolezza sulla protezione e sulla gestione sostenibile di questi magnifici animali, al fine di preservare l’equilibrio dell’ecosistema e garantire la sicurezza di tutti gli organismi che ne fanno parte.

La 29ª Conferenza Internazionale dell’IBA rappresenta un’importante occasione per approfondire le conoscenze sulla ricerca e la gestione degli orsi, nonché per promuovere azioni concrete volte a favorire la convivenza armoniosa tra specie diverse, ma fondamentali per l’ecosistema.

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