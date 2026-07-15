Pescasseroli ospita la 29ª Conferenza Internazionale dell’IBA sull’uman-animal coexistence

Dal 20 al 25 settembre 2026, Pescasseroli (AQ) sarà la sede della 29ª Conferenza Internazionale dell’IBA International Association for Bear Research and Management, dal titolo “Bridging Science, Practice, and Community Engagement for HumanBear Coexistence”. Si tratta di un evento di grande rilevanza, poiché per la prima volta l’appuntamento più importante al mondo dedicato alla ricerca e alla gestione degli orsi si terrà nel cuore dell’Appennino centrale, territorio dell’orso bruno marsicano.
La conferenza coinvolgerà ricercatori, professionisti e appassionati provenienti da tutto il pianeta, i quali avranno l’opportunità di confrontarsi sui temi della coesistenza tra l’essere umano e i grandi carnivori. Questo importante evento è stato reso possibile grazie all’impegno del Comitato Organizzatore, composto da Rewilding Europe, Rewilding Apennines, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Salviamo l’Orso.
Il Comitato Organizzatore ha aperto una call rivolta ai professionisti dell’informazione, con l’obiettivo di dare adeguata rilevanza ai contenuti che saranno discussi durante la conferenza. Grazie a questa iniziativa, si auspica di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della coesistenza pacifica tra l’uomo e gli orsi, promuovendo un dialogo costruttivo che tenga conto delle esigenze di entrambe le parti.
L’iniziativa si prefigge quindi di promuovere una maggiore consapevolezza sulla protezione e sulla gestione sostenibile di questi magnifici animali, al fine di preservare l’equilibrio dell’ecosistema e garantire la sicurezza di tutti gli organismi che ne fanno parte.
La 29ª Conferenza Internazionale dell’IBA rappresenta un’importante occasione per approfondire le conoscenze sulla ricerca e la gestione degli orsi, nonché per promuovere azioni concrete volte a favorire la convivenza armoniosa tra specie diverse, ma fondamentali per l’ecosistema.