Pescasseroli si prepara per la XIII edizione del Festival “Alice nel Paese del Teatro” con spettacoli, laboratori e artisti del teatro ragazzi.

A Pescasseroli torna la magia di “Alice nel Paese del Teatro”

Dal 3 all’11 agosto si terrà la XIII edizione del Festival che trasformerà il borgo del Parco Nazionale in una città dell’immaginazione, con spettacoli, laboratori e grandi artisti del teatro ragazzi.

Per nove giorni, dal 3 all’11 agosto, Pescasseroli tornerà ad essere il paese dove tutto può accadere. Le piazze si riempiono di storie, il teatro esce dai suoi confini e incontra le famiglie, i bambini diventano protagonisti, gli attori abitano il centro storico e il gioco si trasforma in arte.

Il Festival nazionale dedicato al teatro per l’infanzia e la gioventù, “Alice nel Paese del Teatro”, celebra quest’anno la sua XIII edizione, confermandosi uno degli eventi più significativi dell’estate culturale abruzzese.

Promosso dal Comune di Pescasseroli e dalla Cooperativa Fantacadabra, il Festival si propone come uno spazio dove crescere, immaginare, incontrarsi e imparare a guardare il mondo con occhi nuovi. Il simbolo della manifestazione è Alice, invitando bambini e adulti a sorprendersi dall’imprevedibile e a riscoprire la capacità di meravigliarsi.

Il programma del Festival include spettacoli di diverse compagnie professionali provenienti da diverse regioni italiane, offrendo una varietà di proposte che spaziano dal teatro d’attore alla narrazione, dal teatro di figura alla comicità e al teatro musicale.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il debutto di “Francesco Giullare di Dio”, la nuova produzione di Fantacadabra e Teatro Stabile d’Abruzzo, che racconta San Francesco attraverso il linguaggio dei giullari medievali in una narrazione coinvolgente e profondamente contemporanea.

Il Festival non si limita solo agli spettacoli, ma offre anche laboratori teatrali per bambini e ragazzi, per stimolare la loro curiosità, fantasia e senso critico. Inoltre, sarà proposto un laboratorio di alta formazione “Per fare l’Attore”, condotto da Roberto Mascioletti, rivolto a giovani, operatori culturali e appassionati interessati ad approfondire il lavoro sulla presenza scenica, sulla voce e sull’espressività.

Il Gran finale sarà il 11 agosto con “Circo Matto – Bambini in Festa”, che trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico diffuso, animato da spettacoli, giochi teatrali, musica, installazioni e performance.

Inserito nel circuito del Festival Internazionale Marameo, che unisce alcune delle più importanti realtà del teatro ragazzi dell’Italia centrale e meridionale, “Alice nel Paese del Teatro” continua a rappresentare un punto di riferimento per la promozione del teatro dedicato alle nuove generazioni.

In un periodo in cui i bambini e i ragazzi sono sempre più immersi negli schermi e nella velocità della comunicazione digitale, il Festival offre un’opportunità di rallentare il tempo e di valorizzare l’incontro, l’ascolto, l’immaginazione e la bellezza dell’esperienza condivisa.

Dopo tredici edizioni, il Festival si conferma come uno degli eventi più attesi dell’estate nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.