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Eventi e Cultura

Pescasseroli: XIII edizione del Festival “Alice nel paese del teatro” dal 3 all’11 agosto 2026. Spettacoli e laboratori per bambini e famiglie.

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Dal 3 all’11 agosto 2026, Pescasseroli ospiterà la XIII edizione del Festival “Alice nel paese del teatro”, un evento dedicato al teatro per l’infanzia e le famiglie. Organizzato dal Comune di Pescasseroli e dalla Cooperativa Fantacadabra, il festival proporrà spettacoli, laboratori, incontri e percorsi creativi per trasformare la città in uno spazio di gioco, immaginazione e partecipazione.

Il Festival, diretto dal drammaturgo e regista Mario Fracassi, si propone come punto di riferimento per le famiglie, gli educatori e gli appassionati di teatro, offrendo esperienze artistiche autentiche per bambini e adulti. Quest’anno, l’evento sarà una tappa del Festival Internazionale Marameo, coinvolgendo realtà teatrali di varie regioni italiane.

Il cartellone prevede spettacoli di compagnie professionali provenienti da tutta Italia, come “Francesco Giullare di Dio” della Fantacadabra e Teatro Stabile d’Abruzzo, “Pollicino Doré” della Compagnia Proscenio Teatro, “La favola delle tre melarance” del Teatro Bertolt Brecht e “Favole al telefono” del Teatro Stabile d’Abruzzo e Fantacadabra.

Il Festival si aprirà il 3 agosto con il laboratorio teatrale “E-State in Scena – Alice” e si concluderà l’11 agosto con la festa finale “Circo Matto – Bambini in Festa”, trasformando il centro storico di Pescasseroli in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’attenzione sarà rivolta all’accessibilità, alla qualità artistica e alla partecipazione delle famiglie, confermando la vocazione del Festival a rendere il teatro uno strumento di crescita culturale, inclusione e cittadinanza. Inoltre, ci sarà un laboratorio di alta formazione “Per fare l’Attore”, condotto da Roberto Mascioletti, dedicato a giovani e adulti interessati alla ricerca teatrale.

Il Festival “Alice nel paese del teatro” si svolgerà dal 3 all’11 agosto 2026 nel Giardino Teatro dei Piccoli a Pescasseroli. Un’occasione imperdibile per vivere l’arte teatrale in un contesto magico e coinvolgente.

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