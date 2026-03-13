Pianella, Antigone di Sofocle rivive in una performance sensoriale in Dolby Surround con Franco Mannella e Arotron

Domenica 22 marzo, alle ore 17:30, presso l’Ex-Asilo Sabucchi a Pianella, va in scena la seconda parte dello “Studio sull’Antigone”, una produzione che si propone di rivisitare il classico di Sofocle in chiave moderna ed innovativa.

L’attore e doppiatore Franco Mannella sarà il protagonista indiscusso di questa performance unica nel suo genere. Mannella si esibirà al leggio dando vita a tutti i personaggi della tragedia di Sofocle in una prova polifonica vertiginosa.

Ciò che rende questa esperienza ancora più straordinaria è il “coro della tragedia in Dolby Surround” acustico, una creazione sonora immersiva che coinvolge lo spettatore a trecentosessanta gradi, trascinandolo fisicamente e emotivamente nel cuore pulsante del conflitto tragico.

Ad arricchire ulteriormente la performance, sul palco si esibiranno i membri della Compagnia dell’Aratro insieme a Matteo Di Girolamo e agli allievi dell’Accademia Teatrale Arotron e del Corso di Recitazione Avanzato.

Si tratta di un’opera totale in cui la tradizione del testo greco si fonde con una sperimentazione acustica che coinvolge e sorprende i sensi degli spettatori.

Considerata l’alta affluenza registrata negli appuntamenti precedenti e la natura intima dello spazio, la prenotazione è obbligatoria al numero 3455411135. Per ulteriori news e aggiornamenti, è possibile seguire l’attività sui social alla voce @formazioneteatralearotron.

Un’occasione unica per vivere il mito di Antigone in un’esperienza sensoriale coinvolgente e innovativa, che promette di lasciare il pubblico senza parole di fronte alla potenza e all’intensità della tragedia greca.