Pianella, aperte le iscrizioni per il Campus Estivo Teatrale targato Arotron: una settimana dedicata al teatro per bambini e ragazzi

A Pianella si terrà il Campus Estivo Teatrale targato Arotron dal 29 giugno al 3 luglio. L’evento, organizzato da Arotron con il patrocinio del Comune di Pianella, è aperto alle iscrizioni per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni.

Il Campus si svolgerà presso l’ex-asilo Sabucchi, situato in Vico Dee 10 a Pianella, e offrirà due percorsi formativi differenziati in base all’età dei partecipanti. Al mattino, dalle 8.30 alle 13.00, verrà proposto il laboratorio “L’Attore che Gioca” per i bambini dai 7 ai 14 anni, curato da Chiara Colangelo. Questo modulo utilizzerà il gioco come pratica teatrale per avvicinare i più piccoli alla recitazione in modo spontaneo.

Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 20.00, sarà invece il turno dei ragazzi dai 14 ai 18 anni con il percorso “Il Viaggio dell’Attore”, guidato da Alessandro Rapattoni. Questo percorso consentirà ai giovani di esplorare la propria individualità attraverso il teatro, utilizzando il corpo, la voce e il lavoro di gruppo.

Le iscrizioni per il campus estivo sono attualmente aperte. Per ricevere ulteriori dettagli e informazioni, è possibile contattare il numero 3455411135 o visitare il sito web ufficiale www.arotron.it. Le pagine social al tag @formazioneteatralearotron forniscono ulteriori aggiornamenti sull’evento.

Il Campus Estivo Teatrale targato Arotron a Pianella si propone come un’occasione per i giovani di approfondire le proprie competenze teatrali, scoprendo nuove sfumature della recitazione e sviluppando abilità utili anche nella vita quotidiana.