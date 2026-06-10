- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Giugno 11, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPianella, aperte le iscrizioni per il Campus Estivo Teatrale targato Arotron: una...
Eventi e Cultura

Pianella, aperte le iscrizioni per il Campus Estivo Teatrale targato Arotron: una settimana dedicata al teatro per bambini e ragazzi

- Spazio Pubblicitario 02 -

A Pianella si terrà il Campus Estivo Teatrale targato Arotron dal 29 giugno al 3 luglio. L’evento, organizzato da Arotron con il patrocinio del Comune di Pianella, è aperto alle iscrizioni per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni.

Il Campus si svolgerà presso l’ex-asilo Sabucchi, situato in Vico Dee 10 a Pianella, e offrirà due percorsi formativi differenziati in base all’età dei partecipanti. Al mattino, dalle 8.30 alle 13.00, verrà proposto il laboratorio “L’Attore che Gioca” per i bambini dai 7 ai 14 anni, curato da Chiara Colangelo. Questo modulo utilizzerà il gioco come pratica teatrale per avvicinare i più piccoli alla recitazione in modo spontaneo.

Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 20.00, sarà invece il turno dei ragazzi dai 14 ai 18 anni con il percorso “Il Viaggio dell’Attore”, guidato da Alessandro Rapattoni. Questo percorso consentirà ai giovani di esplorare la propria individualità attraverso il teatro, utilizzando il corpo, la voce e il lavoro di gruppo.

Le iscrizioni per il campus estivo sono attualmente aperte. Per ricevere ulteriori dettagli e informazioni, è possibile contattare il numero 3455411135 o visitare il sito web ufficiale www.arotron.it. Le pagine social al tag @formazioneteatralearotron forniscono ulteriori aggiornamenti sull’evento.

Il Campus Estivo Teatrale targato Arotron a Pianella si propone come un’occasione per i giovani di approfondire le proprie competenze teatrali, scoprendo nuove sfumature della recitazione e sviluppando abilità utili anche nella vita quotidiana.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it