giovedì, Dicembre 11, 2025
Eventi e Cultura

Pianella, Arotron e Franco Mannella presentano ‘Scialacca’ di Kristine Maria Rapino

Saranno protagonisti di un evento imperdibile la Compagnia dell’Aratro e il doppiatore Franco Mannella, che il prossimo 14 dicembre presenteranno il romanzo “Scialacca”, scritto da Kristine Maria Rapino e pubblicato da Sperling & Kupfer. L’appuntamento è fissato per le 18.00, presso la sede di Arotron a Pianella (PE), dove Mannella e gli attori della compagnia leggeranno estratti e dialoghi dello scritto di Rapino, il cui lavoro sta suscitando l’interesse del pubblico e ottenendo consensi dalla critica nazionale.

La presenza dell’autrice è prevista per la serata, durante la quale dialogherà con la giornalista Alessandra Renzetti. La narrazione di “Scialacca” si sofferma sul ritorno di Francesco nella sua casa di famiglia dopo un’assenza di quattro anni, un evento che riapre ferite e tensioni sopite. A far compagnia a Francesco c’è Aria, una giovane dal fascino enigmatico affetta da albinismo, aspetto che ha portato l’autrice a collaborare con Albinit, l’associazione italiana per l’inclusione delle persone con albinismo. “Scialacca”, oltre a raccontare una storia intensa e coinvolgente, si propone quindi come un veicolo attento e discreto per sensibilizzare il pubblico sui temi dell’inclusione e dell’identità.

Tra rancori irrisolti e parole non dette, Francesco si troverà a dover affrontare il fratello Gillo, il quale produce fuochi d’artificio nella sua piccola azienda pirotecnica lungo la costa abruzzese. Il titolo del romanzo rimanda proprio a questo mondo di luci e colori, evocando il conflitto tra i legami familiari e le memorie che paiono intrappolate nel tempo.

Kristine Maria Rapino, nata nel 1982 e residente a Chieti, è un’editor e docente di scrittura creativa alla Scuola Macondo di Pescara, dove porta avanti la sua passione per la scrittura e il teatro, avendo anche lavorato a Cinecittà. È stata finalista a diversi premi letterari e ha pubblicato, oltre a “Scialacca”, anche “Fichi di marzo”, quest’ultimo anch’esso premiato a livello nazionale.

L’evento è gratuito e si inserisce in una collaborazione con la Mondadori di Pescara. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 345.5411135. La sede di Arotron si trova in via Vico delle Dee 10, ex asilo Sabucchi a Pianella.

Non mancate a questa serata che promette di essere ricca di emozioni e spunti di riflessione!

