Pianella, Arotron presenta “Studio sull’Antigone” con coro di 16 attori e approfondita analisi tragicomica.

Arotron all’Anfiteatro di Paglia: con “Studio sull’Antigone” la tragedia greca incontra l’Intelligenza Artigianale

Arotron presenta l’atteso spettacolo “Studio sull’Antigone” all’interno del prestigioso cartellone per l’Estate dell’Aratro, offrendo al pubblico un’anteprima assoluta della messa in scena della celebre tragedia di Sofocle. L’evento si terrà sabato 11 luglio alle ore 19:00 nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro di Paglia, situato nelle Terre di Arotron in Contrada Santa Scolastica a Pianella (Pe).

Questa produzione si distingue nel programma estivo per una particolarità unica, essendo un progetto interamente realizzato con quella che viene ironicamente e orgogliosamente definita “IA – Intelligenza Artigianale”. Si tratta di un chiaro manifesto poetico che rivendica la centralità dell’essere umano, del lavoro manuale, della presenza fisica e della viva creatività dell’attore in uno splendido teatro all’aperto circondato dal bosco. La rappresentazione prenderà vita proprio al tramonto, sfruttando le pennellate di luce dorata del sole per colorare la scena e far rivivere la più pura tradizione del teatro greco antico.

La direzione artistica e la regia dello spettacolo sono affidate a Franco Mannella, che guiderà sul palco un ricco cast composto dalla Compagnia dell’Aratro, insieme agli allievi dell’Accademia e del Corso di Recitazione Avanzato. Lo stesso Mannella vestirà i panni di Creonte, affiancato da Chiara Colangelo nel ruolo di Antigone, Alessandro Rapattoni nei panni di Tiresia, Federico Caprarese come messaggero, Cristina Zoccolante nel ruolo di Euridice, Angela Perinetti come Ismene. Ed inoltre nel cast ci sono anche: Mirta Pomili Pomili come seconda Ismene ed Elisa Pietroluongo come seconda Antigone; le guardie saranno interpretate da Giuseppe Di Sanza D’Alena, Kristi Rama e Samuele Vicario, mentre Riccardo Calista interpreterà Emone.

Un ruolo centrale e di assoluto protagonismo all’interno dello spettacolo sarà affidato al coro della tragedia, una componente fondamentale del teatro classico che vedrà uniti 16 attori pronti a catapultare il pubblico nel cuore profondo dell’opera. Agli elementi del coro, oltre a tutti gli attori, si aggiungono Giuseppe Di Sanza D’Alena, Agnese Buccella, Francesca Di Salvatore, Sara Filippone, Giorgia Palma e Rita Martella.

Per l’occasione è previsto anche un piacevole aperitivo al tramonto, un momento di condivisione speciale in cui gli spettatori potranno gustare i prodotti genuini e autentici del territorio abruzzese. Per partecipare a questo appuntamento esclusivo la prenotazione è assolutamente necessaria, ed è possibile ricevere maggiori informazioni o riservare il proprio posto contattando direttamente l’organizzazione al numero telefonico 3455411135.