Pianella, bilancio 2025: confronto tra amministrazione e minoranza sugli investimenti per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Pianella ha recentemente pubblicato il rendiconto del 2025, svelando una realtà molto diversa da quanto descritto dalla minoranza politica locale. Secondo il comunicato stampa inviato dall’amministrazione, i numeri mostrano un impegno concreto nell’investire fondi per sostenere le famiglie in difficoltà, in particolare per supportare le attività sportive dei loro figli.

Il consigliere comunale delegato al bilancio e il sindaco hanno risposto alle accuse della minoranza, sottolineando l’importanza di garantire opportunità e sostegno alle famiglie più vulnerabili della comunità.

Il comunicato evidenzia come il Comune di Pianella abbia messo in atto diverse iniziative per promuovere lo sport tra i giovani, con l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo sano dei ragazzi del territorio. Grazie a questi interventi, molte famiglie hanno potuto usufruire di supporto economico per iscrivere i propri figli a varie attività sportive, garantendo loro l’accesso a opportunità altrimenti non raggiungibili.

Le dichiarazioni del consigliere delegato al bilancio e del sindaco sottolineano come l’attenzione alle famiglie e alla crescita dei giovani sia una priorità per l’amministrazione di Pianella. L’impegno nel sostenere le famiglie in difficoltà, soprattutto in un periodo di incertezza economica come quello attuale, è stato enfatizzato come un punto cardine della politica comunale.

In conclusione, il rendiconto del 2025 del Comune di Pianella mette in luce non solo i dati finanziari e contabili, ma anche l’attenzione e l’impegno dell’amministrazione nel sostenere le famiglie e favorire lo sviluppo dei giovani attraverso le attività sportive.