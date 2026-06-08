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Pianella, bilancio 2025: confronto tra amministrazione e minoranza sugli investimenti per le famiglie in difficoltà

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Il Comune di Pianella ha recentemente pubblicato il rendiconto del 2025, svelando una realtà molto diversa da quanto descritto dalla minoranza politica locale. Secondo il comunicato stampa inviato dall’amministrazione, i numeri mostrano un impegno concreto nell’investire fondi per sostenere le famiglie in difficoltà, in particolare per supportare le attività sportive dei loro figli.

Il consigliere comunale delegato al bilancio e il sindaco hanno risposto alle accuse della minoranza, sottolineando l’importanza di garantire opportunità e sostegno alle famiglie più vulnerabili della comunità.

Il comunicato evidenzia come il Comune di Pianella abbia messo in atto diverse iniziative per promuovere lo sport tra i giovani, con l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo sano dei ragazzi del territorio. Grazie a questi interventi, molte famiglie hanno potuto usufruire di supporto economico per iscrivere i propri figli a varie attività sportive, garantendo loro l’accesso a opportunità altrimenti non raggiungibili.

Le dichiarazioni del consigliere delegato al bilancio e del sindaco sottolineano come l’attenzione alle famiglie e alla crescita dei giovani sia una priorità per l’amministrazione di Pianella. L’impegno nel sostenere le famiglie in difficoltà, soprattutto in un periodo di incertezza economica come quello attuale, è stato enfatizzato come un punto cardine della politica comunale.

In conclusione, il rendiconto del 2025 del Comune di Pianella mette in luce non solo i dati finanziari e contabili, ma anche l’attenzione e l’impegno dell’amministrazione nel sostenere le famiglie e favorire lo sviluppo dei giovani attraverso le attività sportive.

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