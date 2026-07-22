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Eventi e Cultura

Pianella celebra il Maestro Luigi Marchetti con il convegno e la prima esecuzione de “Il Folletto”

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Il Comune di Pianella ha annunciato che Lunedì 27 luglio 2026, alle ore 17.00, il Palazzo De Caro ospiterà un convegno di studi intitolato “Oltre la carta: nuove riscritture ed esecuzioni dei repertori storici per banda”. L’evento sarà promosso in occasione della prima esecuzione in partitura moderna della sinfonia “Il Folletto” (1884) del compositore Luigi Marchetti.

La sinfonia sarà eseguita nella stessa serata in occasione del tradizionale Gran Concerto della Banda “Santa Cecilia”, che avrà inizio alle 22.00. Il convegno mira a valorizzare il patrimonio musicale della storica banda pianellese dei “Diavoli Rossi” e a sensibilizzare sul vasto repertorio manoscritto destinato alle bande musicali, ancora in gran parte inesplorato.

Il Sindaco di Pianella, Taddeo Manella, ha dichiarato: “Restituire vita a una pagina importante della nostra storia musicale significa valorizzare l’identità culturale di Pianella e rendere omaggio al patrimonio custodito dalla nostra storica tradizione bandistica. È un’iniziativa che unisce ricerca, memoria e partecipazione, dimostrando come la cultura possa essere un ponte tra passato e futuro”.

Durante il convegno, saranno presenti diversi relatori tra cui Alessandro Morelli, studiose della storia della banda di Pianella, Domenico Di Virgilio, etnomusicologo, e Francesca Piccone, musicologa dell’Università di Teramo. Sarà inoltre possibile visionare il manoscritto originale de “Il Folletto” durante l’evento, che avrà ingresso libero per tutti i partecipanti.

L’iniziativa si inserisce nel programma della festa patronale di Pianella e si propone di valorizzare e promuovere il repertorio storico della banda, contribuendo così a arricchire l’offerta culturale della città.

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