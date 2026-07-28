Pianella celebra la musica con la riscoperta della Sinfonia Il Folletto di Marchetti

A Pianella la riscoperta della Sinfonia Il Folletto di Marchetti

Nella giornata di ieri, 27 luglio, il Comune di Pianella ha celebrato la propria lunga tradizione musicale con la prima esecuzione per organico bandistico moderno della Sinfonia “Il Folletto” del 1884, composta da Luigi Marchetti, all’epoca maestro della locale banda.

L’evento è stato preceduto dal convegno di studi “Oltre la Carta: nuove riscritture ed esecuzioni dei repertori storici per banda”, ospitato a Palazzo De Caro, polo culturale della cittadina, sotto la responsabilità scientifica della musicologa Francesca Piccone.

Il convegno ha registrato la partecipazione di un numeroso e attento pubblico, oltre che di tutti i componenti dell’Associazione Culturale Musicale “Santa Cecilia” – Banda Città di Pianella. Ad aprire i lavori è stato Alessandro Morelli, che ha ricostruito il profilo biografico di Luigi Marchetti.

Domenico Di Virgilio ha analizzato le dinamiche del “lu bbongiorne” pianellese, sottolineando come la formazione bandistica locale sia ancora profondamente legata a questa peculiare tradizione. Francesca Piccone ha sottolineato l’importanza di ampliare i repertori bandistici contemporanei guardando al patrimonio musicale storico, valorizzando le musiche conservate negli archivi.

Matteo D’Agostino, compositore e autore dell’adattamento della partitura, insieme al direttore della banda Donato Di Martile, ha illustrato gli aspetti tecnici del lavoro di rigenerazione musicale, evidenziando le scelte operate per restituire equilibrio timbrico e funzionalità esecutiva alla nuova versione.

Il convegno ha ribadito l’importanza di promuovere la collaborazione tra musicologi, compositori e complessi bandistici per valorizzare il patrimonio musicale. Solo attraverso un dialogo tra competenze diverse è possibile restituire nuova vita ai repertori storici e renderli nuovamente patrimonio vivo delle comunità.

La giornata si è conclusa con la presentazione delle alcune foto dell’evento scattate da Riccardo Pietrolungo per AmaPianella.