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Eventi e Cultura

Pianella celebra Pasqua con la XXVI edizione de ‘Lu Bbongiorne’ – Rappresentazione storica e tradizione popolare in città

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Domenica 5 aprile 2026, a Pianella farà ritorno la Rappresentazione Storica de ‘Lu Bbongiorne’, giunta alla ventiseiesima edizione. Si tratta di un evento che celebra le origini della tradizione pianellese, tenutosi nella notte tra la Pasqua e il Lunedì dell’Angelo.

La manifestazione avrà inizio nel pomeriggio di Pasqua alle ore 17:00, con la sfilata del corteo storico composto da personaggi che, tra storia e leggenda, hanno fatto parte della vita cittadina nel corso dei secoli. Durante il percorso lungo Viale Regina Margherita, i giullari, accompagnati da musici, saluteranno gli abitanti con versi giullareschi e rappresentazioni teatrali popolari.

La rappresentazione culminerà con la “Predeche de S. Zelvestre”, durante la quale un attore raffigurante San Silvestro Papa si affaccerà da un balcone sopra “L’Arco di Fuori Porta” per pronunciare versi dissacranti indirizzati al potere e ai cittadini che si sono più distinti nel pettegolezzo durante l’anno.

L’organizzazione di quest’anno è frutto della collaborazione tra la Pro Loco di Pianella, la Nuova Associazione “Amici di Eduardo” e l’Associazione “Arotron”. Numerosi attori parteciperanno all’evento, tra cui Giuseppe Pretara, Remo di Leonardo, Fiamma di Leonardo e molti altri.

La manifestazione vedrà anche la distribuzione di un libro contenente tutti i versi satirici, le rappresentazioni teatrali e le notizie storiche relative a ‘Lu Bbongiorne’. L’iniziativa si avvarrà della partecipazione dell’associazione musicale ‘S.Cecilia-Banda Città di Pianella’ e del patrocinio di diverse entità tra cui il Comune, la Banca di Credito Coop. Castiglione M. Raimondo e Pianella, la BNL – BNP Paribas Life Banker e la Provincia di Pescara.

La serata si concluderà con ‘Lu Bbongiorne Tradizionale’, durante la quale due o più canterini sfileranno per le vie del paese salutando le famiglie con strofe provocatorie ed ironiche.

L’evento si preannuncia dunque come un momento di festa e di tradizione per tutta la comunità di Pianella, che si prepara ad accogliere con entusiasmo la ventiseiesima edizione di questa originale rappresentazione storica.

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