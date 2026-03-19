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Politica

Pianella, eletto Giovanni Di Girolamo nuovo Presidente del Consiglio comunale: continuità e collaborazione per il futuro

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Il Consiglio comunale di Pianella ha annunciato l’elezione del nuovo Presidente dell’assise civica, Giovanni Di Girolamo, avvenuta durante la seduta ordinaria pubblica del 12 marzo 2026. Di Girolamo è stato eletto con 9 voti favorevoli, a seguito delle dimissioni del precedente presidente Denis Sposo, che attualmente ricopre il ruolo di Assessore.

Il Sindaco Taddeo Manella ha espresso i suoi auguri al neo eletto, dichiarando: “A Giovanni Di Gi Girolamo rivolgo un sincero in bocca al lupo per questo importante incarico. Sono certo che saprà svolgere il ruolo con equilibrio, senso delle istituzioni e spirito di servizio nell’interesse dell’intera comunità”. Inoltre, il Sindaco ha sottolineato che questa scelta rientra nella volontà dell’amministrazione di dare spazio e risalto a tutti i componenti della maggioranza, testimoniando coesione, partecipazione e valorizzazione delle competenze presenti nel gruppo.

L’elezione del nuovo Presidente si colloca in un percorso amministrativo volto alla continuità e alla collaborazione, al fine di garantire piena funzionalità ai lavori del Consiglio comunale e rafforzare il dialogo istituzionale. L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio augurio di buon lavoro al Presidente Di Girolamo per il prosieguo dell’attività consiliare.

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