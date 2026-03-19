Pianella, eletto Giovanni Di Girolamo nuovo Presidente del Consiglio comunale: continuità e collaborazione per il futuro

Il Consiglio comunale di Pianella ha annunciato l’elezione del nuovo Presidente dell’assise civica, Giovanni Di Girolamo, avvenuta durante la seduta ordinaria pubblica del 12 marzo 2026. Di Girolamo è stato eletto con 9 voti favorevoli, a seguito delle dimissioni del precedente presidente Denis Sposo, che attualmente ricopre il ruolo di Assessore.

Il Sindaco Taddeo Manella ha espresso i suoi auguri al neo eletto, dichiarando: “A Giovanni Di Gi Girolamo rivolgo un sincero in bocca al lupo per questo importante incarico. Sono certo che saprà svolgere il ruolo con equilibrio, senso delle istituzioni e spirito di servizio nell’interesse dell’intera comunità”. Inoltre, il Sindaco ha sottolineato che questa scelta rientra nella volontà dell’amministrazione di dare spazio e risalto a tutti i componenti della maggioranza, testimoniando coesione, partecipazione e valorizzazione delle competenze presenti nel gruppo.

L’elezione del nuovo Presidente si colloca in un percorso amministrativo volto alla continuità e alla collaborazione, al fine di garantire piena funzionalità ai lavori del Consiglio comunale e rafforzare il dialogo istituzionale. L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio augurio di buon lavoro al Presidente Di Girolamo per il prosieguo dell’attività consiliare.