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Eventi e Cultura

Pianella, Estate dell’Aratro: in scena “Coppia aperta, quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame il 25 luglio

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La stagione teatrale “Estate dell’Aratro 2026” prosegue con il capolavoro di Dario Fo e Franca Rame, “Coppia aperta, quasi spalancata”, che sarà messo in scena sabato 25 luglio alle ore 21 presso l’Anfiteatro di Paglia a Pianella.

L’opera, diretta da Mario Massari e prodotta dalla Piccola Bottega Teatrale, offre una visione ironica e tagliente sulle dinamiche sentimentali di una relazione coniugale messa a dura prova da un concetto unilaterale di “libertà”.

Gli attori Silvia Napoleone e Mario Massari si esibiranno sul palco insieme all’amichevole partecipazione di Antonio Ramacciato, offrendo al pubblico uno spettacolo che esplora le fragilità e le contraddizioni dell’essere coppia, stimolando riflessioni sui mutamenti dei legami affettivi nel tempo.

Prima dello spettacolo, a partire dalle ore 19.30, sarà possibile godersi un aperitivo a base di prodotti locali presso l’area ristoro in loco, immersi nella suggestiva atmosfera rurale. È necessaria la prenotazione per partecipare.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 345.5411135. Tutti i dettagli sono disponibili sulle pagine @formazioneteatralearotron.

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