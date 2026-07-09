Pianella, Fratelli d’Italia apre il confronto con cittadini e istituzioni per il futuro del territorio

Il circolo di Fratelli d’Italia di Pianella organizza l’iniziativa “Pianella. Radici e Visione” per aprire un confronto con cittadini e istituzioni sul presente e sul futuro del territorio. L’appuntamento è fissato per venerdì 10 luglio 2026, alle ore 18:30 presso Palazzo De Caro, in Piazza della Vittoria, nel centro storico di Pianella.

All’incontro parteciperanno l’on. Guerino Testa, il sen. Etelwardo Sigismondi, i consiglieri regionali Luca De Renzis e Leonardo D’Addazio, il segretario provinciale Stefano Cardelli, il vicesindaco Davide Berardinucci e la consigliera comunale Adele Di Sante. A introdurre e moderare l’evento sarà il segretario comunale di Fratelli d’Italia Pianella, Francesco Di Federico.

Il messaggio agli iscritti inviato da Di Federico sottolinea l’importanza di fermarsi, confrontarsi e guardare al futuro della comunità. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di condividere risultati, ascoltare proposte e riflettere sulle sfide che attendono Pianella, con la convinzione che il dialogo e la partecipazione siano fondamentali per costruire il futuro.

L’incontro rappresenta un’opportunità di dialogo tra cittadini, amministratori e rappresentanti delle istituzioni per affrontare i temi legati alla crescita di Pianella, valorizzandone le radici e delineando una visione condivisa per gli anni a venire. L’iniziativa è aperta a tutti gli iscritti, ai simpatizzanti e ai cittadini interessati a partecipare al confronto sul futuro del territorio.

Al termine dell’evento è previsto un momento conviviale.