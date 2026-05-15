Pianella: gli allievi di Arotron portano in scena “Lasciate ogni speranza…” di Dante Alighieri

L’Accademia Teatrale Arotron, diretta da Franco Mannella, porta in scena uno spettacolo speciale dedicato alla poesia di Dante Alighieri, intitolato “Lasciate ogni speranza…”. Si tratta di una “Lectura Dantis” che vede protagonisti gli allievi del workshop “Endecasillabo e terzina dantesca”.

L’evento si terrà domenica 17 maggio alle ore 18:00 presso l’Ex Asilo Sabucchi di Pianella (PE). La performance è frutto della guida dell’attore e regista Mario Massari della Piccola Bottega Teatrale di Pescara, che ha preparato i partecipanti per valorizzare la metrica e l’interpretazione del testo dantesco.

Gli allievi coinvolti in questa esperienza sono Giuseppe Di Sanza D’Alena, Angela Perinetti, Elisa Pietroluongo, Mirta Pomili Pomili, Kristi Rama e Samuele Vicario, pronti a offrire al pubblico un viaggio letterario unico nel suo genere.

L’evento è stato concepito come un omaggio culturale offerto dall’Accademia per favorire la condivisione artistica e sostenere i giovani interpreti nel loro percorso formativo. Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare la pagina social @formazioneteatralearotron.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza e nella potenza della poesia di Dante Alighieri, grazie al talento e alla dedizione degli allievi di Arotron.