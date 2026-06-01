Pianella, l’Accademia Arotron celebra un anno di tras-formazione teatrale per tutte le età

L’Accademia teatrale Arotron si prepara a presentare un importante momento di condivisione e spettacolo che quest’anno assume una portata ancora più significativa. Domenica 7 giugno a partire dalle ore 17:30, il teatro del Belvedere Pietrolungo di Pianella (Pe) ospiterà la grande restituzione pubblica finale dei corsi. L’evento, che corona un intero anno di intensa “tras-formazione teatrale”, vedrà per la prima volta uniti sul palcoscenico tutti gli allievi della scuola, a testimonianza del grande lavoro di crescita artistica e umana promosso sul territorio.

La manifestazione è frutto della visione del Direttore artistico Franco Mannella, attore e doppiatore di chiara fama, che guida l’accademia con passione e determinazione. Sotto la sua guida attenta, l’accademia è diventata un punto di riferimento per l’alta formazione teatrale, un luogo in cui il teatro viene inteso come uno strumento fondamentale di scoperta di sé e di condivisione comunitaria, dialogando con ogni fascia d’età.

Il titolo scelto per l’evento, “Non Mela Spettacolo! Un anno di Tras-Formazione Arotron”, sintetizza perfettamente l’essenza del lavoro svolto. Oltre a essere una festa finale che celebra mesi di impegno costante, dedizione e crescita personale all’interno dei laboratori, l’evento è anche un’occasione per valorizzare i traguardi raggiunti da ogni singolo allievo.

Il programma della giornata rifletterà la varietà dell’offerta didattica strutturata dall’accademia. I bambini e gli adolescenti hanno potuto esplorare il linguaggio teatrale attraverso il gioco della finzione, l’uso della voce e del corpo sotto la guida dei docenti Chiara Colangelo e Alessandro Rapattoni. I quattro gruppi di “L’attore che gioca” (dai 7 ai 14 anni) e il corso “DiveNtiamoci…in scena!” (dai 14 ai 18 anni) si esibiranno durante l’evento.

Gli adulti avranno spazio invece per mostrare i percorsi compiuti nei corsi “DeRecitazione principianti”, “Bene Dizione principianti” e “Bene Dizione avanzata”, fino all’esibizione del “Corso avanzato/Propedeutico all’accademia”, volto alla preparazione dei futuri talenti della scena. Tutto il lavoro svolto dall’accademia è visibile sui canali social ufficiali @formazioneteatralearotron.

In conclusione, l’Accademia Arotron a Pianella si appresta a regalare al pubblico un’esperienza teatrale unica, frutto di mesi di duro lavoro e dedizione da parte di allievi e insegnanti. Sarà un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte teatrale e scoprire le potenzialità creative di ognuno.