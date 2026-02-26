Pianella, riapertura termini per rimborso rette sportive: sostegno per minori disabili e in condizioni economiche svantaggiate

Il Comune di Pianella ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle domande relative ai contributi per il rimborso delle rette sportive per la stagione 2025/2026. L’obiettivo è garantire pari opportunità di accesso alle attività sportive, sostenendo le famiglie che, per motivi economici o legati alla disabilità, incontrano maggiori difficoltà.

L’iniziativa, rivolta ai minorenni residenti nel Comune di Pianella, è finalizzata a favorire la partecipazione degli stessi ad attività sportive riconosciute dal CONI, sostenendo i percorsi di crescita, socializzazione e integrazione e alleggerendo il carico economico delle famiglie in condizioni di fragilità.

L’Assessore allo Sport, Davide Berardinucci, ha dichiarato: “La riapertura dei termini rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le famiglie del nostro territorio. Vogliamo dare un’ulteriore opportunità a chi non è riuscito a presentare domanda nei tempi precedenti. Lo sport non è un privilegio, ma un diritto: è uno spazio di crescita, educazione e inclusione che deve essere garantito a tutti i nostri ragazzi, senza distinzioni.”

Possono presentare domanda i minori residenti nel Comune di Pianella, di età compresa tra i 6 e i 17 anni, iscritti a società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro CONI e che si trovano in condizioni di disabilità certificata o di svantaggio socio-economico.

Il contributo economico varia in base alla situazione del nucleo familiare: per i minori con disabilità certificata è previsto un rimborso pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 650 euro, mentre per i minori appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio economico il contributo è riconosciuto in percentuale sulla spesa sostenuta, in base all’ISEE.

Le domande potranno essere presentate fino al 6 marzo 2026 e verranno valutate in base alla gravità della disabilità certificata o all’ISEE del nucleo familiare. Il contributo sarà liquidato tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate nella domanda, previa presentazione della documentazione fiscale attestante l’iscrizione e il pagamento dell’attività sportiva.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale si impegna a costruire una comunità più inclusiva, equa e attenta ai diritti dei più giovani, affinché nessun bambino o adolescente venga escluso dalla pratica sportiva per ragioni economiche o personali.