Pianella rivive la storia attraverso le “targhe storiche in dialetto”: un progetto di valorizzazione del patrimonio locale

Pianella recupera la propria identità: progetto sull’odonomastica storica in dialetto

Nella mattinata di giovedì 26 marzo 2026, in Piazza dei Vestini, ha preso ufficialmente il via il progetto promosso dall’Amministrazione comunale di Pianella dedicato alla riscoperta dell’odonomastica storica locale. Un’iniziativa di grande valore culturale e identitario che intende restituire voce alla memoria collettiva attraverso un percorso tra nomi antichi, tradizioni popolari e testimonianze della vita quotidiana del borgo vestino.

Il progetto prevede, in questa prima fase, l’apposizione di dieci targhe nel centro storico, riportanti le antiche denominazioni dialettali di vie, piazze, vicoli e larghi. Ogni odonimo è strettamente legato a una storia, a un mestiere o a una consuetudine che ha caratterizzato nei secoli la comunità pianellese, offrendo così una chiave di lettura autentica delle trasformazioni sociali, economiche e culturali del territorio.

L’iniziativa nasce dal lavoro di ricerca e valorizzazione condotto da Remo di Leonardo e Vittorio Morelli con il contributo dell’Archivio fotografico di “Ama Pianella”, e si inserisce in un più ampio percorso di studio e divulgazione già avviato negli anni precedenti. Particolarmente significativa è stata la partecipazione delle classi IV della Scuola primaria di Pianella, coinvolte in un’esperienza didattica immersiva.

Gli studenti, accompagnati dai docenti, hanno percorso il centro storico alla scoperta delle targhe storiche in vernacolo, per poi essere accolti dal Sindaco Taddeo Manella presso la sala consiliare “D. Cavallone”, dove hanno assistito alla proiezione di un video dedicato al progetto e ricevuto in omaggio un opuscolo contenente la storia dei luoghi legati alle dieci targhe apposte nel centro storico.

Il Sindaco Taddeo Manella ha espresso la sua soddisfazione per l’evento, sottolineando l’importanza di recuperare e valorizzare le antiche denominazioni in dialetto come strumento per preservare un patrimonio linguistico prezioso e rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza storica dei cittadini, a partire dai più giovani.

Il progetto sull’odonomastica storica si configura dunque come un’azione concreta di tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale, capace di coniugare ricerca, didattica e partecipazione civica, restituendo centralità alla storia vissuta e ai luoghi e personaggi che ne sono stati protagonisti.

L’Amministrazione comunale di Pianella intende dare continuità a questo progetto, ampliando progressivamente il percorso con l’apposizione di ulteriori targhe su tutto il territorio comunale, coinvolgendo anche le frazioni di Cerratina e Castellana, al fine di recuperare e valorizzare la memoria storica diffusa e rafforzare il legame identitario dell’intera comunità pianellese.