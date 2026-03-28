Pianella, simulazione Protezione Civile “Zona Rossa”: successo test sistema di risposta al rischio sismico

Si è svolta con esito positivo a Pianella la maxi simulazione di Protezione Civile denominata “Zona Rossa”, finalizzata alla verifica del modello di intervento previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile in caso di evento sismico. Durante l’esercitazione è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) presso la sede di Via Rieti 21, coinvolgendo diverse funzioni di supporto per testare il coordinamento operativo, la catena di comando e le procedure di gestione dell’emergenza.

Secondo Piero Tatilli, Presidente del Modavi Pianella, e Mirco Planamente, Vicepresidente del gruppo, l’esercitazione ha permesso “di testare concretamente l’efficacia delle procedure operative e il livello di integrazione tra le diverse componenti del sistema, con particolare attenzione ai tempi di risposta e al coordinamento interforze”. Le attività si sono concentrate su diversi scenari operativi, inclusa la simulazione di operazioni di ricerca dispersi, messa in sicurezza e tutela dei beni culturali.

Il Sindaco di Pianella, Taddeo Manella, ha sottolineato l’importanza del Piano Comunale di Protezione Civile e ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato all’esercitazione, inclusi i volontari delle associazioni coinvolte, le istituzioni presenti, l’Ufficio Tecnico Comunale e i cittadini che hanno preso parte attivamente alle attività.

Inoltre, la maxi simulazione ha messo in evidenza l’importanza dell’informazione e del coinvolgimento della popolazione, elementi centrali per un sistema di protezione civile efficace. Il Vicesindaco Davide Berardinucci ha dichiarato che “la condivisione del Piano Comunale di Protezione Civile e la sensibilizzazione della popolazione sono cruciali per ridurre il rischio e favorire comportamenti corretti in caso di emergenza”.

L’esercitazione ha visto il coinvolgimento di numerosi operatori e volontari, confermando il ruolo fondamentale della partecipazione attiva della comunità nella costruzione di un sistema di protezione civile resiliente. Al termine delle attività, il COC è stato chiuso con un bilancio positivo in termini di efficacia operativa, partecipazione e capacità di risposta.