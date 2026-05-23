Pianella, successo strepitoso per Franco Mannella con “Studio sull’Antigone”: sold out per la IV parte e aggiunta replica serale

Arotron fa di nuovo sold out: a grande richiesta si raddoppia con Franco Mannella e “Studio sull’Antigone” a Pianella

Arotron fa registrare l’ennesimo successo di pubblico ancor prima di alzare il sipario. Lo spettacolo “Studio sull’Antigone”, diretto e interpretato da Franco Mannella, ha già registrato il sold out per l’appuntamento pomeridiano delle ore 17:30 di domenica 24 maggio, spingendo la produzione ad aggiungere a grande richiesta una nuova replica serale alle ore 20:45.

Un traguardo importante che conferma il legame profondo tra la compagnia e il territorio, celebrando un vero e proprio trionfo per Mannella, capace ancora una volta di catalizzare l’attenzione del pubblico con una proposta artistica di altissimo spessore.

L’evento, che si terrà all’Ex-Asilo Sabucchi a Pianella, rappresenta il “finale di stagione” delle attività della compagnia. Questo spettacolo si preannuncia come un’esperienza sensoriale totalmente immersiva, in cui gli spettatori si ritroveranno al centro della tragedia greca, avvolti da un coro polifonico definito ironicamente e poeticamente a base di “intelligenza artigianale”.

La performance vedrà sul palco, oltre a Mannella, la Compagnia dell’Aratro, formata da Federico Caprarese, Chiara Colangelo, Alessandro Rapattoni e Cristina Zoccolante, affiancati dagli allievi di Arotron e del Corso di Recitazione Avanzato.

Visto il sold out del primo turno, l’organizzazione ricorda che per assistere alla nuova replica delle 20:45 la prenotazione è assolutamente obbligatoria. Per ricevere informazioni dettagliate e per assicurarsi gli ultimi biglietti disponibili per il turno serale, è possibile contattare direttamente la segreteria di Arotron al numero telefonico 3455411135.