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Eventi e Cultura

Pianella, torna “L’Estate dell’Aratro 2026” con Franco Mannella e Luca Ward come ospite speciale, una rassegna di teatro, musica e varietà da non perdere!

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Torna l’atteso appuntamento con “L’Estate dell’Aratro 2026”, la celebre rassegna di teatro, musica e varietà con direzione artistica di Franco Mannella. La manifestazione promette di illuminare la stagione estiva e autunnale con un cartellone ricco di eventi straordinari e ospiti d’eccezione.

Il direttore artistico Franco Mannella si è detto entusiasta per questa nuova edizione, sottolineando l’importanza della condivisione, dell’arte e della bellezza dell’incontro dal vivo. “Il cartellone di quest’anno unisce linguaggi diversi, dalla prosa alla musica, fino alla pura comicità del varietà, per offrire al pubblico momenti di profonda suggestione e grande divertimento”, ha dichiarato Mannella.

Il sipario si alzerà sabato 20 giugno alle ore 21:00 al Belvedere Pietrolungo a Pianella con l’evento “Per Pianella…hip hip hurrArotron!”, inaugurando ufficialmente l’Estate dell’Aratro. La serata speciale di teatro, musica e varietà vedrà sul palco gli artisti della rassegna e come ospite d’onore il celebre attore e doppiatore Luca Ward.

Il programma proseguirà con numerosi appuntamenti tra cui “Palco aperto al tramonto” il 28 giugno, “Teatro nel Bosco” il 11 luglio, e lo spettacolo “Coppia aperta, quasi spalancata” il 25 luglio. Agosto e settembre saranno caratterizzati da ulteriori imperdibili eventi, tra cui “Varietà 900 ovvero TINGELTANGEL” il 8 agosto e “Since You are gone, un dialogo con l’inafferrabile” il 23 agosto.

La rassegna si concluderà ufficialmente il 4 ottobre con il concerto del vincitore del Palco Aperto. Tutti gli eventi si svolgeranno presso le Terre di Arotron a Pianella. La manifestazione gode del patrocinio della Fondazione Pescarabruzzo e del Comune di Pianella.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 3455411135 o seguire i canali social ufficiali al tag @formazioneteatralearotron.

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