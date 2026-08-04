Pianella, Varietà ‘900: Tingeltangel con Franco Mannella e Massimiliano Fusella all’Estate dell’Aratro

Arriva sabato 8 agosto alle ore 21:00, presso l’Anfiteatro di Paglia – Terre di Arotron a Pianella, lo spettacolo Varietà ‘900, ovvero Tingeltangel, firmato dalla regia di Franco Mannella e coprodotto con Stefano Francioni Produzioni, per l’Estate dell’Aratro.

Varietà ‘900 è un progetto artistico realizzato con “IA” (Intelligenza Artigianale) che si ispira al termine Tingeltangel, legato a Karl Valentin, autore e comico tedesco degli anni ’20. Tingeltangel era il nome di un locale notturno di Monaco di Baviera dove Valentin insieme alla sua collaboratrice Liesl Karlstadt si esibivano in sketch comici e numeri musicali. La Compagnia dell’Aratro trae ispirazione da questo contesto per arricchire il proprio percorso teatrale, approfondendo lo studio dei “tempi comici”.

Sul palco, insieme a Franco Mannella e Massimiliano Fusella, si esibiranno i membri della Compagnia dell’Aratro: Federico Caprarese, Chiara Colangelo, Alessandro Rapattoni e Cristina Zoccolante. Lo spettacolo mescola la comicità bavarese del secolo scorso con creazioni contemporanee, richiami al cabaret milanese degli anni ’70 e un omaggio al varietà italiano.

Il regista Franco Mannella descrive lo spettacolo come un’esperienza comica raffinata ed elegante, dove il pubblico sarà immerso in un mondo surreale e divertente. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3455411135 o consultare i social @formazioneteatralearotron.

Alessandra Renzetti, giornalista, commenta: «Guardando e ascoltando questo spettacolo il pubblico sarà immerso in un mondo surreale e divertente, in cui gli attori, coadiuvati da un regista disturbatore e disturbato, daranno vita a una serie di situazioni al limite dell’umana stoltezza: un’esperienza comica raffinata ed elegante in cui il passato incontra il presente e la pancia e le mandibole perdono il controllo per le forti risate».

L’appuntamento con Varietà ‘900, ovvero Tingeltangel, è imperdibile per appassionati di teatro e amanti della comicità colta ed ironica, un’occasione unica per godere della maestria di Franco Mannella e della Compagnia dell’Aratro in un contesto suggestivo come l’Estate dell’Aratro a Pianella.