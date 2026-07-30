Piano della sosta – Adozione

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Con Deliberazione n. 703 del 28.07.2026 la Giunta Comunale ha adottato il PIANO DELLA SOSTA E RELATIVE INDAGINI E RILIEVI PROPEDEUTICI. Gli elaborati progettuali sono consultabili sull’Albo Pretorio, nella sezione Amministrazione Trasparente o cliccando qui Eventuali contributi possono essere presentati entro 30 giorni dalla data odierna al Settore Ambiente e Territorio – Servizio Pianificazione strategica e mobilità tramite p.e – recita la nota online sul portale web ufficiale. c. all’indirizzo protocollo@pec.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. pescara – viene evidenziato sul sito web. it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it