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lunedì, Agosto 3, 2026
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Picco caldo imminente: 25 città in allerta

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Le previsioni meteo segnalano una quarta ondata di caldo eccezionale, con temperature che sfioreranno i 40 gradi in molte zone del Paese. Oggi e domani è atteso il picco massimo di calura, con il mare che raggiungerà temperature estreme. Ben 25 città sono in allarme, un numero mai così alto, con bollino rosso che segnala condizioni di rischio elevato.

La situazione meteo non accenna a migliorare, con segnali preoccupanti per ghiacciai e Alpi, teatro di temperature elevate. La notizia è molto ricercata online, al vertice delle tendenze sui motori di ricerca, testimoniando l’interesse generale per l’evolversi della situazione. Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare fonti specializzate online.

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