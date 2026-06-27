Picco termico previsto domani

La notizia del prossimo record di temperatura in Germania sta facendo molto parlare in queste ore, tanto che è in cima ai trend sui motori di ricerca. Secondo il servizio meteorologico, è previsto un picco di calore con temperature che potrebbero superare i 40 gradi in diverse zone del paese.

La Hitze, come viene definita, sembra destinata a stabilire un nuovo record di caldo, con conseguenti sfide legate alla salute e alla gestione dell’onda di calore. È importante prestare attenzione alle misure di prevenzione consigliate dalle autorità sanitarie e proteggersi adeguatamente.

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